Aspas: "He sufrido mucho sin poder ayudar a mi equipo"

Publicado 30/03/2019 20:52:42 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Iago Aspas soltó la tensión de los últimos meses con un doblete y lágrimas este sábado ante el Villarreal, donde remontaron un 0-2 (3-2) para mantener muy viva la lucha por la salvación, al tiempo que elogió a la afición de Balaídos.

"Por tordo un poco (las lágrimas). Hemos sufrido mucho en este tiempo, yo también he sufrido. Mi familia sabe todo lo que he aguantado los últimos tres meses sin poder ayudar a mi equipo. Creo que no nos merecemos esta afición", dijo a los medios de LaLiga.

Aspas volvía tras lesión y resucitó a los gallegos. "Los últimos meses a cuatro puntos de la permanencia, nos hacen este recibimiento, después de ir perdiendo 0-2 en casa, jugándonos la vida. Gracias a ellos hemos remontado, nos han dado aliento para dar la vuelta al marcador", apuntó.

"Las sensaciones no habían sido tan malas como el marcador. En un córner y un saque de banda se han puesto 0-2, pero hemos seguido creciendo con más ganas que fútbol pero con el aliento de la gente hasta los últimos minutos", añadió.

Aspas confía en que sea "un punto de inflexión". "Es el punto de inflexión que necesita la plantilla. Tenemos otro partido importante el miércoles, tenemos la salvación en nuestra mano y dependemos de nosotros mismos. Yo espero poder seguir trabajando y ya hablaremos de monumentos o lo que sea al final de temporada cuando nos salvemos", finalizó.