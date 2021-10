El Athletic busca la zona europea ante el Villarreal y el Valencia salir de su crisis

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club buscará acercarse a la zona europea de la clasificación de LaLiga Santander a costa de alejar al Villarreal, mientras que el Valencia querrá salir de su crisis ante el Mallorca, el Espanyol mantener su buen momento en Elche y el Alavés salir del descenso en un duelo directo con el Cádiz, en partidos correspondientes a la décima jornada del campeonato que se disputan este sábado.

En el Estadio de San Mamés (21.00 horas) se cerrará la actividad sabatina con un el teórico duelo más atractivo del día, el que mide al Athletic Club, noveno con 13 puntos, y al Villarreal, duodécimo con once, dos equipos que quieren aspirar a jugar en competición europea la temporada que viene.

El conjunto de Marcelino García Toral quiere empezar a hacer de 'La Catedral' un fortín para aspirar a esas cotas altas y llega a este partido con mucho más descanso que el de Unai Emery ya que no jugó la pasada jornada y lleva una veintena de días sin jugar desde que ganase al Deportivo Alavés por la mínima.

El 'Submarino Amarillo', en cambio, viene con más carga en sus piernas después de jugar Liga de Campeones el miércoles un duelo de mucha exigencia física ante el Young Boys suizo, que sacó adelante para compensar la derrota del domingo en La Cerámica ante Osasuna (1-2).

Con todo, ambos conjuntos prevén un partido intenso y cerrado. El Athletic sólo ha encajado cuatro goles esta temporada, en cinco partidos no ha recibido y sólo el Rayo Vallecano, el único que se ha llevado la victoria de San Mamés, ha sido capaz de hacerle más de un tanto.

El Villarreal también mantiene su disciplina atrás con sólo cinco goles recibidos y se presentará en Bilbao invicto a domicilio, aunque con cuatro empates, dos de ellos en el Metropolitano y el Bernabéu, y sólo dos goles anotados, ambos ante el Atlético. La vuelta de Gerard Moreno, que ha marcado en sus dos últimos partidos, puede ayudar a mejorar ese aspecto ante una de las mejores defensas del campeonato hasta el momento.

Marcelino García no tiene bajas relevantes más allá de los lesionados Yuri y Unai Núñez y debe decidirse entre Sancet y Raúl García para acompañar a Iñaki Williams, mientras que Emery parece que no modificará en exceso su once de Suiza, con Alberto Moreno, Trigueros y Paco Alcácer como opciones de 'refresco'.

EL VALENCIA, A REENCONTRARSE CON LA VICTORIA

Por otro lado, la jornada se abrirá en Mestalla a las 14.00 horas con el duelo entre un Valencia que no está atravesando su mejor momento de la temporada y el Mallorca, que tampoco anda sólido, sobre todo a domicilio.

La derrota del pasado domingo en el Camp Nou supuso la quinta jornada sin ganar del equipo de José Bordalás, que arrancó con diez de los primeros doce puntos y que desde entonces sólo ha podido sumar dos puntos, lo que le ha descolgado un tanto del 'tren' a Europa.

Para reengancharse, los 'che' necesitan volver a la senda de la victoria en su estadio, donde han tropezado en sus dos últimos encuentros ante el Real Madrid (1-2) y el Athletic (1-1). El central Alderete se perfila como la única novedad en el once respecto al 3-1 ante el Barça.

Enfrente, un Mallorca que tampoco está en un momento muy óptimo tras firmar también un inicio algo esperanzador con siete puntos de los nueve primeros para luego atascarse y sacar únicamente cuatro de los siguientes 18.

Además, el conjunto de Luis García Plaza está sufriendo a domicilio y se presentará en la capital del Turia con tres salidas consecutivas con derrota y sólo un gol anotado, el anotado en el Bernabéu por un Kang-in Lee que se perfila titular en su vuelta a 'casa'. Baba, pieza clave en el medio y que rotó la anterior jornada, volverá a un once donde el '9' podría ser Ángel, 'viejo conocido' de Bordalás.

Con 12 puntos como el Valencia se encuentra el Espanyol, un equipo que está al alza en este momento y que probará su buen estado de ánimo en su duelo directo en el Martínez Valero (18.30) ante un Elche irregular, pero más sólido como local.

El conjunto de Vicente Moreno llega a esta cita tras encadenar dos victorias seguidas en el RCDE Stadium, una de nivel ante el Real Madrid y otra ante el Cádiz este lunes, y en total ha sumado 10 de los últimos 15 puntos, una racha que quiere mantener para seguir poniendo tierra de por medio con el descenso.

El Elche, por su parte, está con nueve puntos y viene de perder en Vallecas por 2-1, en lo que fue su tercera derrota en los últimos cuatro partidos, por lo que está más necesitado de puntos. Sin embargo, en el Martínez Valero aún no ha perdido en sus cuatro duelos, con una victoria y tres empates, y a esa mejor solidez se aferra para volver a la senda de la victoria y alejarse del descenso.

Escribá no tiene bajas y podría volver a la defensa de tres centrales y Lucas Pérez podría ser el acompañante de Boyé arriba, mientras que Moreno tiene todavía la baja de Badé para el centro del campo y parece que recuperará a Aleix Vidal, baja ante el Cádiz.

Finalmente, el sábado se completa con otro duelo directo y entre equipos más necesitados como son el Deportivo Alavés y el Cádiz, decimonoveno y decimosexto clasificado respectivamente, que se verán las caras en Mendizorrotza (16.30).

El conjunto vitoriano y el gaditano están separados por cuatro puntos y la situación de ambos no es demasiado buena ni están en un momento anímico alto, aunque los de Javi Calleja, por estar en descenso, sí tienen mayor urgencia.

Los 'babazorros' vienen de encadenar dos derrotas seguidas que frenaron su alegría por su victoria ante el Atlético, mientra que los de Álvaro Cervera llevan cuatro jornadas sin ganar y con sólo un gol anotado. Edgar y Lejeune podrían ser novedades en los locales, mientras que Negredo, Perea y Alex Fernández aspiran a volver al once en los visitantes.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 10 DE LALIGA SANTANDER.

Valencia - Mallorca. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14:00.

Cádiz - Alavés. Alberola Rojas (C.C-Manchego) 16:15.

Elche - Espanyol. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18:30.

Athletic - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21:00.