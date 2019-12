El Athletic quiere aprovecharse del necesitado Eibar y el Granada busca alejar al Levante

Publicado 13/12/2019 18:11:48 CET

El Athletic Club recibirá este sábado al Eibar con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla y llegar a puestos europeos, mismo objetivo que el Granada, que intentará recuperar la buena racha que le acompañó al inicio de temporada ante un Levante que quiere estacionarse en una zona más cómoda, en partidos correspondientes a la jornada 17 de LaLiga Santander.

En San Mamés (18.30 horas), el Athletic recibirá a un Eibar algo acuciado por las cuatro últimas derrotas, pero que intentará resurgir y alejarse de la zona de peligro ante un rival que vio cortada su recuperación el pasado domingo en el Benito Villamarín.

Pese al revés en Heliópolis, que puso fin a tres victorias seguidas, el conjunto rojiblanco marcha sexto clasificado con 26 puntos, muy cerca de la 'zona Champions' y espera aferrarse a su habitual solidez en su estadio para aspirar a terminar el fin de semana entre los cuatro primeros clasificados ante de cerrar el 2019 en el Santiago Bernabéu.

Los de Gaizka Garitano, que se miden al equipo al que ascendió a Primera, suelen ser fuertes en San Mamés, donde han sumado 19 puntos, todo lo contrario que el Eibar, que además de su mal momento, une que lejos de Ipurua suele sufrir más, aunque su última alegría fue a domicilio, en Butarque.

El equipo armero está en crisis y buscará puntuar para no verse abocado a la posibilidad de acabar el fin de semana en zona de descenso sin Celta y Mallorca no fallan. El Eibar ha perdido en sus últimos cuatro partidos, con once goles encajados y sólo uno anotado.

Además, José Luis Mendilibar no podrá contar con los sancionados Diop y Orellana ni con los lesionados Ramis, Arbilla, Sergio Álvarez y Cote, por lo que tendrá una defensa poco habitual para visitar a un rival que recupera a Raúl García, sancionado ante el Betis, y que podrá contar con Yuri, pero que seguirá sin Iker Muniain.

Por otro lado, el Granada CF y Levante UD serán los encargados de abrir la jornada del sábado (13.00 horas), en un téorico duelo directo, pero con actuales realidades diferentes, en el que los locales llegarán con fuerza tras la goleada ante el Alavés (3-0) y los visitantes intentando olvidar la derrota del derbi ante el Valencia (2-4).

Ambos equipos tienen como principal objetivo la permanencia, actualmente más cerca de los de Diego Martínez, que suman 24 puntos, cuatro más que los de Paco López. El equipo nazarí tendrá el plus de jugar en casa en busca de tres nuevos puntos que les acercarían mucho más a sus deseos.

El encuentro mide a un Granada, que se está mostrando habitualmente muy fuerte en el Nuevo Los Cármenes, donde ha sacado 16 de los 24 puntos en juego, ante un Levante que no rinde tan bien a domicilio y suma seis derrotas de ocho desplazamientos fuera del Ciutat de València.

Los granotas llegan más necesitados tras dos derrota seguidas y ocho goles encajados, mientras que el equipo andaluz llega con la moral reforzada tras poner fin ante el Alavés a una racha de cinco partidos seguidos sin ganar y sólo un punto sumado.

Diego Martínez sigue con bajas y la última es la de Quini, que se ha despedido de la temporada por una lesión de rodilla y cuyo puesto sería para Neva en la única modificación respecto a la victoria ante el Alavés, mientras que Paco López pierde al lateral Clerc, pero podría contar con los centrales Cabaco y Postigo.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER

-Sábado 14.

Granada - Levante. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 13.00.

R.Sociedad - FC Barcelona. Alberoja Rojas (C.Cast-manchego) 16.00.

Athletic - Eibar. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Atlético de Madrid - Osasuna. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.