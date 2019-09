Actualizado 25/08/2019 18:30:34 CET

Jonathan Silva y Rubén Pérez celebran un gol del Leganés al Atlético en Butarque - Irina R. H. / AFP7 / Europapress - Archivo

El Atleti quiere sacar músculo en el maldito Butarque

LEGANÉS (MADRID), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid quiere confirmar su buen arranque liguero este domingo en el Municipal de Butarque (19.00 horas), un estadio que se le resiste en Primera División y ante un equipo que parece tener tomada la medida a los rojiblancos, cuya intención es enseñar músculo al resto de contendientes pese a tratarse de la segunda jornada.

Ese es el gran objetivo del equipo colchonero, decirle a sus rivales que quieren pelear la Liga desde el inicio, sin titubeos. En su estreno, el 'Cholo' Simeone recurrió a sus constantes para superar por la mínima al Getafe, pero con la autoridad necesaria para seguir ilusionando a la parroquia rojiblanca, cuyo nuevo ídolo ya cabalga por el Metropolitano.

La famosa jugada de Joao Félix que terminó en penalti cautivó al graderío del Wanda y convenció a los más escépticos. El portugués no sólo ha hecho olvidar a Griezmann, sino que alcanza a históricos como Paolo Futre en muchas tertulias. La ilusión y el enamoramiento es desmedido a buen seguro, pero su impacto es innegable.

Joao Félix será una de las atracciones en Butarque, donde el Atlético ha sido incapaz de ganar en sus tres visitas anteriores en la Liga Santander. Tres empates (0-0, 0-0 y 1-1), éste último -precisamente- con gol de Griezmann, quien hace dos temporadas colmó su paciencia tras no poder tumbar a los pepineros. "Con esta actitud nos vamos al descenso", dijo también tras visitar el sur de Madrid en la jornada 2.

Butarque siempre ha sido un dolor de cabeza para el equipo de Simeone. Primero con Asier Garitano y el pasado curso con un Pellegrino, que supo jugar muy bien las cartas a su compatriota. Esta vez han cambiado mucho las cosas, entre ellas, el once de un Atleti que puede presentar hasta seis caras nuevas. El inglés Trippier, que está causando una gran sensación, o los centrales Felipe o Mario Hermoso serán fijos.

La victoria parece obligada para el Atleti, cuya inversión en Joao Félix "triplica" el presupuesto de todo el Leganés. Esto se encargó de recordarlo Pellegrino en la rueda de prensa previa al encuentro. El exjugador de Barça y Valencia, sin embargo, no encuentra problemas en este negocio. "Lo bonito es que haya equipos pequeños capaz de ganar a los grandes y que el presupuesto no condicione el rendimiento".

Los pepineros afrontan el derbi con la necesidad de sumar sus primeros puntos después del resbalón ante Osasuna. El cuadro blanquiazul mereció mejor suerte ante los rojillos en un partido con el VAR como protagonista. Después de una pretemporada sin derrotas, el Lega intentará retomar la senda del triunfo frente a uno de los 'gallitos' de la categoría.

ARNÁIZ Y SORIANO, TITULARES

Para ello, Pellegrino apostará por su habitual sistema de cinco defensas, y lo más probable es que haga debutar a Roque Mesa en el centro del campo en detrimento de Eraso. Otra de las novedades será José Arnáiz, que ocupará el puesto de Óscar Rodríguez, expulsado en la primera jornada. Para el gol, la habitual dupla En-Nesyri y Braithwaite que tan buenos resultados ha dado al Lega.

Además, otra de las novedades forzosas en el equipo leganense sería el debut de Juan Soriano en la portería. El titular 'Pichu' Cuéllar, ex del Atlético de Madrid, no se entrenó este sábado por molestias y dejaría su sitio al jugador cedido por el Sevilla. Butarque colgará el cartel de 'no hay billetes' en otra tarde que se espera especial en el coso pepinero.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEGANÉS: Soriano; Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Jonathan Silva; Roque Mesa, Rubén Pérez, Arnáiz; Braithwaite y En Nesyri.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso; Saúl, Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix y Morata.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: Municipal Butarque.

--HORA: 19.00/Movistar LaLiga.