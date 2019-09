Actualizado 21/09/2019 11:38:36 CET

Vitolo en una acción del Atlético-Celta de LaLiga Santander 2018-19 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

El Atlético busca aparcar dudas y volver a la senda del triunfo

Los colchoneros reciben al Celta tras el desgaste sufrido ante la Juventus y a una semana del derbi

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid buscará recuperar la senda de la victoria, así como aparcar algunas de las dudas que está dejando en este inicio de temporada, en la visita de este sábado al Wanda Metropolitano (18.30 horas) de un Celta de Vigo ya avisado de la capacidad de su rival.

No está dando continuidad el conjunto de Diego Pablo Simeone a las buenas sensaciones ofrecidas durante el verano, aunque su carácter y competitividad le están ayudando a solventar los problemas con los que se está encontrando desde que empezó la competición oficial.

Tres victorias muy trabajadas por la mínima ante Getafe, Leganés y Eibar, esta última en casa durante el descuento y tras ir perdiendo 0-2, ya avisaron de las dificultades para los colchoneros, que el pasado sábado pusieron fin a su positiva racha ante la Real Sociedad tras no cuajar un buen partido (2-0) en el Reale Arena.

El primer examen europeo, ante la Juventus, se saldó el pasado miércoles con un empate (2-2), otra vez sobre la hora, tras ir de nuevo a remolque y apoyado más en ese carácter irreductible del que le ha impregnado que de un buen fútbol que está apareciendo con cuentagotas.

El equipo madrileño ya está inmerso en el primer maratón de la temporada con su tercer partido de los siete que le esperan hasta alcanzar el parón internacional de principios de octubre, entre ellos el derbi ante el Real Madrid del próximo 28 de septiembre, por lo que su técnico podría empezar a manejar a su amplia plantilla, más después del desgaste sufrido hace apenas tres días ante la 'Vecchia Signora'.

Álvaro Morata ya tiene el alta médica tras su su lesión de rodilla y podrá tener minutos ante el equipo gallego en un encuentro marcado también por el más que presumible ambiente festivo que haya por la celebración del Día de las Peñas atléticas. De todos modos, Diego Costa, menos explosivo y entonado que en la pretemporada, y Joao Felix, que no termina de arrancar, se vuelven a perfilar como la pareja atacante, aunque sólo suman un gol.

Para el medio, su cabezazo salvador en el descuento podría dar una oportunidad al mexicano Héctor Herrera, puesto al que también aspira Marcos Llorente; mientras que, para los lados, donde Thomas Lemar es baja, Vitolo Machín e incluso Ángel Correa, primer cambio el pasado miércoles, son opciones para el 'Cholo'.

Salvo lesión o sanción, el entrenador argentino mantiene fe ciega en la defensa que forman Kieran Trippier, Josema Giménez, Stefan Savic y Renan Lodi. Así, Mario Hermoso, Felipe Monteiro y Santiago Arias esperan tener su oportunidad pronto.

EL CELTA, NEGADO EN SUS VISITAS LIGUERAS AL ATLÉTICO

Por su parte, el Celta espera cambiar su mala racha cuando juega de visitante liguero ante el Atlético. Su estadística solo luce cinco victorias de 51 posibles, la última en la campaña 2006/07, y para mayor inri ha caído en las dos últimas, además sin poder marcar (3-0 y 2-0).

El equipo vigués llega un tanto enrabietado por su derrota de la última jornada ante el Granada (0-2), con dos expulsiones por roja directa antes de la media hora. Jorge Sáenz y Fran Beltrán fueron los damnificados y ambos serán baja en las filas de Fran Escribá, que tampoco podrá tener disponible al '9' del equipo, el uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández, aquejado de una gripe.

Pero no todo son malas noticias en los célticos, que recuperan al turco Okay Yokuslu, a David Costas y a Rafinha Alcántara, uno de sus refuerzos de última hora en el mercado veraniego y que no pudo jugar por lesión ante el Granada.

Rafinha vuelve al estadio donde el año pasado se volvió a lesionar de gravedad y pugna con Brais Méndez por un puesto en el 'once', al igual que Okay con Pape Cheikh por acompañar en el centro a Lobotka, aunque el primero lleva sin jugar bastante tiempo. Lo que no cambiará será el armazón ofensivo liderado por Iago Aspas, Denis Suárez y Santi Mina.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Herrera, Saúl, Vitolo; João Félix y Diego Costa.

RC CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Aidoo, Kevin; Brais, Pape Cheikh, Lobotka, Denis Suárez; Aspas y Santi Mina.

--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.