El Atlético busca carburar y mejorar en Balaídos

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Club Atlético de Madrid buscará el triunfo este sábado (18.30 horas) ante el Celta de Vigo en Balaídos en la tercera jornada de LaLiga Santander, un duelo en el que el conjunto rojiblanco tratará de mejorar la imagen ofrecida frente al Rayo Vallecano, al que vencieron por la mínima merced a una actuación estelar de Jan Oblak en los últimos minutos.

A pesar de la inversión realizada este verano, las cosas parecen seguir el mismo cauce de temporadas anteriores. Antoine Griezmann y Jan Oblak fueron los hombres más destacados ante un Rayo Vallecano que arrinconó a los de Diego Pablo Simeone en los últimos instantes del choque de la pasada jornada.

Fue entonces cuando los colchoneros se encomendaron a la figura del esloveno Oblak. Griezmann se estrenó como goleador, algo que tratará de igualar Diego Costa ante el Celta. Mientras, el 'Cholo' Simeone aún tiene la tarea de sacar el mejor rendimiento de los recién llegados. Thomas Lemar, Gelson Martins, Rodrigo Hernández y los inéditos Santiago Arias y Nikola Kalinic tienen margen de mejora y su momento podría llegar frente al cuadro vigués.

El colombiano podría ser de la partida en detrimento de un Juanfran Torres que fue sustituido ante el Rayo debido a unas posibles molestias. Por su parte, Filipe Luis también se encuentra entre los convocados, lo que confirmó que el brasileño se queda una temporada más en el club.

Los de Antonio Mohamed, por su parte, viven un momento dulce. El conjunto celeste comenzó con un empate (1-1) ante el Espanyol en casa y lograron la victoria (1-2) contra el Levante en el Ciudad de Valencia la pasada jornada con una gran exhibición del danés Pione Sisto.

A pesar del cambio de entrenador, el equipo gallego sigue con su particular fútbol vistoso en un año en el que la salvación podría quedarse pequeña para el conjunto vigués. El Atlético es la primera prueba seria de LaLiga y a los de Simeone, precisamente, no se le da mal el Celta, ya que no han perdido en sus últimos cinco enfrentamientos.

La última vez que el Celta consiguió ganar en Liga al Atlético fue en la temporada 2006-2007, cuando el conjunto celeste venció (2-3) a los colchoneros en el Vicente Calderón. Más reciente es el triunfo en Copa del Rey, por el mismo resultado, un choque que eliminó a los rojiblancos del torneo copero en la campaña 2015-2016.

El partido, programado desde un principio para las 16.15 horas, arrancará a las 18.30 horas tras el aplazamiento del encuentro entre Rayo Vallecano y Athletic, por las obras en el Estadio de Vallecas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CELTA DE VIGO: Sergio Álvarez; Roncaglia, Araujo, Cabral; Hugo Mallo, Lobotka, Fran Beltrán, Júnior Alonso; Pione Sisto, Maxi Gómez y Iago Aspas.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Godín, Savic, Filipe Luis; Saúl, Koke, Lemar, Correa; Griezmann y Diego Costa.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 18.30 horas/beIN LaLiga.