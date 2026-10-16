Atlético y Eibar mantienen las vicepresidencias de LaLiga y el Real Madrid sigue en la Comisión Delegada

Archivo - Miguel Ángel Gil Marín en una imagen de archivo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Gil Marín e Ion Ander Ulazia mantendrán sus puestos de vicepresidentes de LaLiga, mientras que el Real Madrid también continuará en la Comisión Delegada, según confirmó este viernes la patronal de clubes profesionales.

LaLiga proclamó "definitivamente" las respectivas candidaturas a cada puesto y confirmó que no hubo "necesidad de votación" en ninguno de los casos al no haberse presentado otras opciones.

Así, para los puestos de Vicepresidentes, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, fue designado Vicepresidente Primero de LaLiga, mientras que Ion Ander Ulazia, consejero de la SD Eibar, ocupará la Vicepresidencia Segunda. "En ambos casos, al haberse presentado una única candidatura para cada una de las vacantes, han quedado designados directamente sin necesidad de votación", indicó el organismo que preside Javier Tebas.

Para la Comisión Delegada, los seis clubes que la formarán son el Sevilla FC, el FC Barcelona, el Real Madrid CF, el Real Betis Balompié, el Deportivo Alavés y el Villarreal CF. Además del club madridista, repiten el sevillista, el bético y el vitoriano respecto a 2024, mientras que el blaugrana y el castellonense sustituyen a Rayo Vallecano y UD Las Palmas.

"Al coincidir el número de candidaturas presentadas con las seis plazas correspondientes a LaLiga EA Sports, los clubes han quedado designados miembros de la Comisión Delegada sin necesidad de celebrar votación", indicó LaLiga.

Esta puntualizó que el proceso para elegir a los representantes de LaLiga Hypermotion "continúa abierto, pendiente de la correspondiente votación, al ser superior el número de candidatos al de puestos a cubrir". "Una vez celebrado, quedará completa la composición de la Comisión Delegada de LaLiga", detalló.