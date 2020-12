El Atlético recibe a su víctima predilecta para despedir 2020

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las puertas del Wanda Metropolitano se abrirán por última vez este año para acoger el duelo entre el Atlético de Madrid y el Getafe (19.15 horas), donde el equipo rojiblanco defenderá el liderato en LaLiga Santander ante una de sus víctimas predilectas en los últimos tiempos.

2020 ha sido un año de luces y sombras para el Atlético de Madrid, aunque lo despide pleno de ilusión, ya que se mantiene al frente del campeonato liguero con los mismos puntos que el Real Madrid, pero también con dos partidos menos disputados.

Entre las sombras, la eliminación ante el Leipzig en cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando dio la sensación de haber desperdiciado una gran oportunidad. En cuanto a las luces, el histórico triunfo en Anfield que eliminó al campeón de Europa o su gran arranque de la presente temporada, donde comanda LaLiga y tiene billete para octavos en la Champions.

Tras encajar su primera derrota liguera ante el Real Madrid, el equipo rojiblanco no se descompuso y batió con solidez a Elche y Real Sociedad. Para buscar la tercera victoria seguida no podrá contar con Diego Costa, que acaba de rescindir su contrato y buscará minutos de juego en otro club aún por confirmar. El hispano-brasileño abandona por la puerta de atrás un equipo donde deslumbró en la primera etapa y no logró repetirlo en esta segunda tras regresar de su aventura en el Chelsea.

Además, Diego Pablo Simeone también sufrirá la importante ausencia de Kieran Trippier, que inicia la sanción que le tendrá fuera hasta marzo por un caso de apuestas. La baja del inglés devuelve el foco a Sime Vrsaljko, el único lateral derecho puro que el 'Cholo' tiene a su disposición.

Tras nueve meses de baja, el croata volvió a jugar en Copa y la circunstancias le obligan a rodarse con urgencia, sobre todo por la destacada vocación ofensiva que tienen los laterales en el actual sistema que emplea su equipo con tres centrales. En la recámara, Simeone se reserva la opción del canterano Ricard Sánchez.

Además, sigue fuera por coronavirus el portero suplente Ivo Grbic y la duda pasa por Héctor Herrera, que ultima la recuperación de su lesión muscular. En ataque, es seguro el dúo que forman Joao Félix y Luis Suárez, a la espera de saber si el Atlético refuerza su ataque en este mercado invernal, ya que Ivan Saponjic sigue sin contar y no quedan más delanteros puros en la plantilla.

EL ATLÉTICO, 'BESTIA NEGRA' DEL GETAFE

Desde que Simeone llegó al banquillo rojiblanco, el Getafe nunca ha sido capaz de imponerse a su vecino regional. La situación se agudiza en campo del Atlético, donde el equipo 'azulón' encadena nueve derrotas consecutivas con un balance goleador más que contundente: 23 tantos en contra y ninguno a favor.

El equipo entrenado por José Bordalás se ha despegado la etiqueta de 'revelación' que portó la temporada pasada y ahora vive en la zona media-baja de la clasificación. De hecho, suma más derrotas (5) que victorias (4) y se encuentra solo tres puntos por encima de la zona de descenso.

Con todo, ha experimentado una leve mejoría y viene de sacar cuatro puntos en sus duelos ante Celta y Cádiz, rival frente al que se apuntó su primera victoria a domicilio de la temporada. Sin embargo, sus esperanzas de incrementar esta mejoría chocan con la entidad del rival y también con los numerosos problemas de bajas, sobre todo debido a sanciones.

Así, al polémico castigo de cuatro partidos de 'Cucho' Hernández se unen en defensa los de Damián Suárez, Allan Nyom y Erick Cabaco por acumulación de amonestaciones, lo que obliga a Bordalás a inventarse una solución en el lateral derecho, aunque tiene la buena noticia de la vuelta de Chema, tras cumplir sus tres partidos de sanción, y Olivera, que no jugó ante el Celta por acumulación de amonestaciones, que serán ambos titulares en una zaga con Djené presumiblemente de lateral derecho. Además, tampoco estarán por lesión Darío Póveda y Víctor Mollejo, que no podrá reivindicarse ante sus excompañeros.

La casa de apuestas Betfair da como favorito para este encuentro al Atlético de Madrid, cuya victoria se paga a 1,44 euros por euro apostado, mientras que el triunfo del Getafe cotiza a 9 euros y el empate, a 4 euros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Carrasco; Lemar, Joao Félix y Luis Suárez.

GETAFE: Yáñez; Djené, Etxeita, Chema, Olivera; Timor, Arambarri, Maksimovic; Mata, Cucurella y Ángel.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 19.15/Movistar LaLiga.