El atrevido Atalanta reta al Real Madrid

El conjunto madridista no quiere complicarse su pase a octavos de la Champions ante el ofensivo equipo de Gasperini

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará este miércoles (21.00 horas) de sacar un buen resultado en su visita al Gewiss Stadium de Bérgamo donde le espera la amenaza de un Atlanta que con su fútbol atrevido y sin complejos le quiere poner las cosas difíciles a los de Zinédine Zidane en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto madridista retoma la competición continental con una eliminatoria engañosa, en la que el peso de la historia, su experiencia y la vuelta en casa, un factor que con la pandemia no cuenta tanto, hacen que sea el favorito para un billete a cuartos que se presenta bastante reñido por lo que ya mostró y muestra el equipo italiano.

Los de Gian Piero Gasperini fueron la revelación de la pasada temporada en la 'Champions' cuando presentaron en el panorama europeo sus fútbol alegre y netamente ofensivo que les llevó hasta las puertas de las semifinales. El pase lo tuvieron muy cerca cuando ganaban por 0-1 al todopoderoso PSG francés en el minuto 90, pero recibieron los goles de Marquinhos y Choupo-Mouting y el sueño se acabó para este equipo de Bérgamo, una de las ciudades más castigadas por el coronavirus en sus inicios.

Ahora, ya sin ese 'factor sorpresa', el Atalanta querrá tutear al 'rey' de la Copa de Europa, que de nuevo camina en una línea algo fiable de cara y al que su 'ADN' le exige pasar ante un rival al que se mide por primera vez y sin apenas historial, más allá de su calidad futbolística y de la plaga de bajas con las que afronta, al menos, este primer capítulo de un cruce que debería ser atractivo y entretenido.

53 goles aderezan el casillero ofensivo del conjunto italiano en la Serie A, once más que los del Real Madrid, que ya sabe que tendrá que elevar hasta su mejor versión su rendimiento defensivo porque todo hace indicar que los locales no darán tregua, aunque eso también deje espacios para que los de Zinédine Zidane puedan hacer daño.

El equipo madridista no ha sido capaz de pasar las dos últimas temporadas de esta ronda y el sorteo se vio con buenos ojos en diciembre como oportunidad para poder recuperar el protagonismo de antaño en una 'Champions' que siempre motiva en el vestuario merengue, dispuesto a ponerse el traje de 'grandes citas' que ya ha vestido en otras ocasiones esta irregular campaña.

De todos modos, el Real Madrid llega a Bérgamo animado tras superar un nuevo bache durante el mes de enero. Sin embargo, parece que la vuelta de la Copa de Europa ha sido revulsivo y se plantará ante los de Gasperini tras cuatro victorias consecutivas en LaLiga Santander y sólo un gol encajado, aunque buena culpa de ello ha sido más por Courtois que por su firmeza defensiva.

Pese a todo, en la faceta ofensiva sigue un tanto espeso y deberá mejorar. Lo tendrá que hacer de nuevo sin su mejor goleador, Karim Benzema, lesionado y cuya ausencia ya se notó el pasado sábado en Valladolid, donde resolvió el segundo 'pichichi', Casemiro, con su quinto gol.

El delantero francés no se ha recuperado a tiempo y Zidane parece que volverá a apostar por el mismo once que en el José Zorrilla porque no sigue sin poder contar con sus otros ocho lesionados, con Mariano, Asensio y Vinicius obligados a dar un paso adelante que no se vio en el último partido. El de Lyon tampoco estuvo en el partido clave de Milán de la fase de grupos y su equipo lo logró salvar con buena nota (0-2).

MURIEL Y ZAPATA LLEVAN EL PELIGRO

El Real Madrid intentará imponer la superioridad técnica de su centro del campo ante un Atalanta que ha acumulado experiencia en los últimos años y que demostró en la fase de grupos que lo del año pasado no era casualidad. Así, llegó a octavos tras superar un grupo junto a dos campeones de Europa como el Liverpool y el Ajax, quedando por detrás de los 'reds', que le arrollaron en su visita por 0-5, pero que cayeron en Anfield (0-2).

El actual quinto clasificado de la Serie A querrá tener la pelota y plantará 'batalla' ahí para hacer valer su poderoso juego ofensivo, comandado por los colombianos Luis Fernando Muriel y Duvan Zapata, dos buenos goleadores, sobre todo el primero.

El ex del Sevilla está demostrando las cualidades que le llevaron a Nervión con 17 goles ya marcados esta campaña y un buen entendimiento con su compatriota. Los dos se perfilan como titulares este miércoles, aunque Gasperini podría optar por solo uno de ellos y jugar por detrás con los talentosos Matteo Pessina, que ha hecho olvidar prácticamente al 'Papu' Gómez, y Josip Ilicic, recuperado para la causa tras apartarse temporalmente del fútbol la pasada temporada.

El equipo de Bérgamo ha ido de menos a más y llega también bastante animado por sus últimos resultados. El pasado fin de semana mostró su poderío atacante ganando 4-2 al Nápoles, al que dejó fuera hace dos semanas para clasificarse para la final de la Coppa ante la Juventus.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATALANTA: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel y Zapata.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano y Vinicius.

--ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE).

--ESTADIO: Gewiss Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.