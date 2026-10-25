El Balón de Oro más abierto busca nuevo dueño

Montaje con Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes en el London Palladium Theatre en Londres, un galardón que tiene al delantero del Bayern Múnich Harry Kane, al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal y al delantero del Real Madrid Kylian Mbappé como los principales favoritos a relevar como ganador a Ousmane Dembélé y levantar por primera vez en sus carreras el trofeo.

En la capital británica y fuera del territorio francés por primera vez en la historia, el Balón de Oro 2026 será entregado este lunes. El trofeo individual más prestigioso del mundo del fútbol busca nuevo poseedor en una de las ediciones más abiertas de los últimos tiempos, ya que hay hasta tres jugadores que parten con el favoritismo para levantarlo: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Son los tres nombres mejor colocados para tomar el relevo de Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo dentro de la lista de 30 finalistas para el trofeo. Además de ellos, también aparecen en las quinielas para hacerse con el galardón el centrocampista del Paris Saint-Germain y la selección española Fabián Ruiz, su compañero en el club parisino Khvicha Kvaratskhelia, el centrocampista español del FC Barcelona Rodri Hernández y el argentino, ocho veces ganador del trofeo, Leo Messi.

En cuanto a los argumentos de cada uno de ellos para hacerse con el trofeo son muy variados y de peso. El que, según las casas de apuestas, aparece como principal favorito, Harry Kane, viene de hacer una temporada sobresaliente con el Bayern de Múnich, con el que consiguió la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, individualmente, se hizo con la Bota de Oro gracias a sus 36 goles en la liga alemana, y en el Mundial, con Inglaterra, lideró a los 'Three Lions' hasta el tercer puesto con seis goles y una asistencia.

Por su parte, Lamine Yamal tiene en el Mundial conquistado por la selección española en Estados Unidos, México y Canadá su mayor alegato, aunque también comandó al FC Barcelona al título de LaLiga EA Sports --anotando 16 goles y ofreciendo 11 asistencias-- y de la Supercopa de España.

En el caso de Mbappé, su principales logros son individuales, ya que ni el Real Madrid ni Francia fueron capaces de tocar metal durante el curso. Eso sí, el francés fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions y el Mundial, donde se convirtió en el máximo artillero histórico de la competición.

Menos factible parece que el preciado trofeo acabe en las manos del campeón de todo Fabián Ruiz, pese a su inmejorable temporada colectiva. El español consiguió en 2026 la liga, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Supercopa francesa y el Mundial. Y en los títulos con el PSG, Kvaratskhelia tuvo buena parte de culpa para conseguirlo, destacando los 10 goles y seis asistencias de la Liga de Campeones. Sin embargo, la ausencia de Georgia en el Mundial es su gran hándicap para ganar.

Por último, están los dos únicos jugadores que están en la terna y ya saben lo que es ganar el trofeo: el argentino Leo Messi, después de cuajar un estratosférico Mundial con Argentina, a la que llevó al subcampeonato, con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos; y el español Rodrigo Hernández, que tuvo un papel fundamental en la consecución del segundo Mundial de la historia para España. Por ello, el jugador del FC Barcelona fue elegido mejor jugador del torneo.

EL KOPA TENDRÁ ACENTO ESPAÑOL

En el Trofeo Kopa, dos españoles son los máximos favoritos: Lamine Yamal y Pau Cubarsí. El de Rocafonda ha ganado en las dos últimas ediciones, aunque en esta ocasión, el Mundial realizado por su compañero Pau Cubarsí hace que el central cuente ligeramente con más opciones. Aun así, todo lo que no sea que uno de los dos se haga con el galardón sería una sorpresa.

También aspiran a ganarlo el ahora madridista Yan Diomande por su temporada con el RB Leipzig; Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Lennart Karl (Bayern de Múnich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

UNAI SIMÓN, JOAN GARCIA Y DAVID RAYA ASPIRAN A MEJOR PORTERO

España también contará con serias opciones a alzar el Trofeo Yashin a mejor portero del mundo, que el año pasado fue para el italiano Gianluigi Donnarumma. Tres campeones del mundo, Unai Simón (Athletic Club), Joan Garcia (FC Barcelona) y David Raya (Arsenal), podrían conquistarlo.

El guardameta vasco cuenta como principal baza con su titularidad en la España campeona del mundo este verano, mientras que el 'culer' alzó LaLiga y la Supercopa de España y el 'gunner' conquistó la Premier League, la primera de su equipo desde 2004.

También son candidatos Yassine Bounou 'Bono' (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa), Édouard Mendy (Al-Ahli), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) y Vozinha (Chaves/Colo-Colo).