Baraja: "Si queremos tener opciones ante el Real Madrid, tenemos que saber manejar las emociones"

"En Mestalla ha diversidad y respeto, lo que hicieron tres personas no justifica que se nos tilde de algo que no somos"



MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, dejó claro que tienen que "saber manejar las emociones" de cara al encuentro de este sábado ante el Real Madrid en Mestalla de cara a tener "opciones", mientras que, tras lo sucedido la pasada campaña con Vinícius Jr, "un magnífico jugador", reiteró que en el estadio valencianista existe "la diversidad y el respeto"

"Si queremos tener opciones en el partido, tenemos que saber manejar las emociones. Hay que entrar con ese nivel de óptimo para competir y confiar en nosotros. Creo que va a ser importante, porque ya hemos tenido experiencias en las que si vamos muy revolucionados, pues al final te equivocas más. Creo que estos partidos tienes que hacer muchas cosas bien y la emoción es una de ellas", destacó Baraja este viernes en la previa del encuentro.

El entrenador vallisoletano recordó que "todos los partidos son diferentes" y que el del año pasado, saldado con triunfo por 1-0 y jugándose la permanencia, "tenía un contexto diferente al de ahora". "En el Bernabéu también fue distinto. No pensamos que los patrones se vayan a repetir, el Real Madrid puede cambiar jugadores, rotar y nosotros podemos también meter jugadores diferentes", puntualizó.

"Los escenarios son distintos y lo que sí espero es un partido competido en el que en Valencia consigamos estar a nuestro máximo nivel y que eso nos de la posibilidad de poner dificultad al Real Madrid y poder ganar el partido", añadió al respecto.

El técnico del conjunto 'che' tiene claro que en la primera vuelta, donde cayeron 5-1, "más allá del resultado, la primera parte fue buena". "Pero en la segunda no competimos bien y le dimos la posibilidad de que el marcador fuera muy amplio. No estuvimos a nuestro nivel y esto me molestó porque al final el Real Madrid es un equipo que lo normal es que tenga muchas posibilidades de poder ganarte un partido", advirtió.

"Es un partido totalmente distinto en el que tenemos que tratar de hacer las cosas mejor que las que hicimos allí, es un escenario también diferente y bueno sabemos vamos a enfrentar con una gran mentalidad en Mestalla con nuestro público, y pensamos que si hacemos muchas cosas bien o rozamos casi la perfección en el partido pues podemos tener opciones", insistió Baraja.

Sobre lo sucedido la pasada temporada en Mestalla con los insultos racistas a Vinícius Jr, el exjugador prefirió no entrar demasiado porque ya ha explicado "muchas veces esta situación". "Sabemos lo que pasó, lo que sucedió, cómo actuó el Valencia y cómo tratamos de atajar esta situación. Nosotros hemos tratado siempre de mantener la calma, mantenernos firmes y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender", señaló.

"VINÍCIUS ES UN MAGNÍFICO JUGADOR, PERO NO VAMOS A CENTRARNOS EN ÉL"

"Vinícius es un magnífico jugador y espero que venga a Mestalla. Lo que queremos es hacer un gran partido y que la gente disfrute, que en el partido se hable de lo deportivo, es la situación que me gustaría a mí y que consigamos hacer un buen partido para que nuestra afición disfrute. Yo creo que aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender", manifestó el vallisoletano.

Baraja espera la "mejor versión" de Vinícius Jr y por ello tratarán de "intentar minimizar sus cualidades que son muchas". "En el Real Madrid juegan once y no vamos a centrar nuestro partido en él. Lo más destacado de ellos es la mentalidad de conjunto, donde a pesar de las lesiones están donde están", apuntó.

Este afirmó que Mestalla no tiene "nada que demostrar" porque ya ha demostrado "históricamente" que cuenta con " una afición ejemplar en muchas cosas". "Sabemos de la tensión y la competitividad que hay en este tipo de partidos y espero que Mestalla responda como siempre lo hace y sobre todo respetando las personas, las razas y cualquier tipo de diversidad", demandó.

El técnico 'che' subrayó que lo hicieran "exactamente tres personas" no puede justificar que se les tilde de algo que no son. "Enseguida estuvieron puestas a disposición de la policía para atajar la situación. La respuesta del Valencia fue rápida y cumpliendo a rajatabla el reglamento que consideramos importante en el Valencia y la forma que lo hicieron no justifica que se nos tilde de algo que no somos. En Mestalla ha diversidad y respeto", recalcó.

El entrenador del Valencia también fue preguntado por los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros y resaltó que estos "son grandes profesionales y saben manejar este tipo de situaciones". "Gil Manzano me parece un excelente árbitro, tiene una trayectoria magnífica y estoy convencido que va a saber manejar la situación sin ningún tipo de problema", expresó del colegiado extremeño encargado de dirigir el choque.

Finalmente, el entrenador de 48 años celebró tener recuperados a André Almeida; Thierry Correia y Diego López y tener "por primera vez en la temporada a todos disponibles para el partido". "Es importante que en esta recta final todos podamos participar y empujar y estar para ayudar al equipo", afirmó.