El Barça busca resarcirse ante el Granada en la Liga F Moeve y el Real Madrid mide la mejora del Costa Adeje Tenerife

Archivo - Patri Guijarro durante un partido con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení intentará dejar atrás la inesperada derrota sufrida en San Sebastián la pasada jornada volviendo a la senda de la victoria ante el Granada CF para mantenerse en el liderato de la Liga F Moeve 2026-2027 ante un Real Madrid que medirá la mejora del Costa Adeje Tenerife, en partidos correspondientes a la octava jornada del campeonato.

En el Johan Cruyff, el actual campeón querrá enviar un mensaje rápido de que su fortaleza sigue intacta pese a no haber estado a su mejor nivel en la derrota por 2-1 ante la Real Sociedad, rival que repitió su sorpresa de la pasada temporada.

El técnico Pere Romeu reconoció que debían corregir "cosas" tras este primer revés de la campaña y, antes de volver la semana que viene a la Liga de Campeones a domicilio ante el HB Koege danés, buscará un triunfo de autoridad ante un Granada CF que ha mejorado en los últimos partidos y que ha sumado siete de los últimos nueve puntos, con triunfos en sus dos últimas salidas ante el FC Badalona Women y el Logroño United.

La derrota blaugrana recuperó algo de emoción en esta Liga F Moeve ya que el Real Madrid, sin mostrar su mejor fútbol, lo aprovechó para recortar a dos puntos su desventaja y recuperar una segunda plaza que intentará apuntalar en un encuentro complejo ante el Costa Adeje Tenerife.

El equipo madridista tendrá que aparcar la Champions, donde tiene un examen importante en Múnich ante el FC Bayern, y centrarse en batir a un rival que tras un dubitativo arranque se ha recuperado con tres triunfos consecutivos para asomarse a los primeros puestos y que intentará sacar partido de las posibles rotaciones que pueda introducir Pau Quesada por el compromiso europeo.

Por detrás, el Athletic Club defenderá su tercera posición, la última que da acceso a una previa de la Liga de Campeones, en la visita de un Sevilla FC que lleva tres jornadas sin ganas y con el Madrid CFF, que tiene una visita difícil a la SD Eibar, y el Atlético de Madrid, que abre la jornada este viernes en casa, donde lo ha ganado todo sin encajar, ante el colista Valencia CF, en busca de su tercera victoria seguida.

El fin de semana se completa con los encuentros entre la Real Sociedad y el RCD Espanyol, con las realistas intentando aprovechar el impulso moral de su victoria ante el líder para acercarse a los puestos de arriba, entre el Logroño United y el FC Badalona Women, dos equipos que llevan cuatro partidos sin ganar, y entre el Deportivo ABANCA y el Deportivo Alavés, un duelo directo por alejarse del descenso.