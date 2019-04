El Barça jugará en Japón contra el Vissel Kobe de Iniesta y ante el Chelsea en la 'Rakuten Cup'

Publicado 18/04/2019 12:04:20 CET

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se medirá al Chelsea y al Vissel Kobe japonés a finales de julio de este verano en el marco del 'FC Barcelona Japan Tour 2019 Presented by Rakuten' y la 'Rakuten Cup', una competición amistosa de pretemporada en la que los blaugrana se medirán al Vissel de Andrés Iniesta, Sergi Samper o David Villa.

Fue en verano de 2015 cuando el Barça visitó Japón, en el retorno a Asia desde 2013. Este verano, cuatro años después, el Barça volverá a tierras niponas durante su pretemporada para medirse al Chelsea el 23 de julio, en el Saitama Stadium, y el Vissel Kobe el 27 de julio en el Estadio Noevir de Kobe.

Será la primera vez que Andrés Iniesta, excapitán y leyenda del Barça, se enfrente al club en el que se formó. Le pasará igual a Sergi Samper y parecido a David Villa, por su pasado en el Camp Nou.

"Hace especial ilusión poder enfrentarse al Barça, equipo en el que he estado toda mi vida. Que vengan y tengamos la oportunidad de jugar, que conozcan Kobe y nuestro estadio, es bonito. Esperamos que puedan disfrutarlo", manifestó Iniesta en declaraciones facilitadas por el club blaugrana.

"Será una sensación que no he tenido nunca, sólo he jugado en el Barça y he estado con varios compañeros durante toda mi carrera. Intentaremos ganar aunque será complicado", reconoció el de Fuentealbilla.

David Villa, por su parte, reconoció que el Vissel intenta asimilar el concepto de juego del Barça --"no es un secreto"--. "Imagino que el aficionado del Kobe disfrutará del partido pero querrá que demos la talla y podamos estar cerca, con la dificultad que tiene medirse a un coloso como el Barcelona", reconoció.

En cuanto a Sergi Samper, el último blaugrana en llegar a Kobe, aseguró también que será un duelo "muy especial" para él. "Me reencontraré con los compañeros, y podré jugar contra el club de mi vida. Seguro que lo pasaremos bien", auguró.

La presentación de la gira y de la 'Rakuten Cup' ha tenido lugar este jueves en Tokyo (Japón) con la presencia del presidente y CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani y del secretario técnico del primer equipo y exjugador del FC Barcelona, Éric Abidal.

"Nos sentimos increíblemente orgullosos de poder llevar a estos dos clubes legendarios a Japón", aseguró el presidente y CEO de Rakuten. "La 'Rakuten Cup' ofrecerá al Vissel Kobe la posibilidad de jugar contra el FC Barcelona, uno de los equipos más importantes del fútbol europeo", celebró.

Además, confía en aprender cosas tras este encuentro. "Nos dará la oportunidad a los fans del Japón de poder ver en acción a algunos de los jugadores más importantes del mundo. Esperamos que estos partidos permitan elevar el nivel técnico y el perfil global del fútbol japonés, y estamos muy emocionados de poder inspirar la próxima generación de jóvenes talentos", manifestó.

Por su parte, Éric Abidal aseguró que la colaboración con Rakuten se basa en "valores compartidos" como el optimismo, el empoderamiento, el respeto y el trabajo en equipo. "Decimos que somos 'más que un club' y la relación con Rakuten es más que un patrocinio. Este verano el primer equipo tendrá la oportunidad de visitar Japón y jugar dos partidos especiales contra el Chelsea FC y el Vissel Kobe", señaló.

"Contra el Chelsea hemos disputado grandes enfrentamientos en los últimos años y estamos deseando poder jugar contra ellos en Tokyo. En cuanto al Vissel, el partido será muy especial para nosotros, puesto que cuenta con tres jugadores que han sido parte de la familia Barça: Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. Además, este Tour nos permitirá acercarnos a nuestros fans y que disfruten de nuestro estilo único de juego", apreció.

El FC Barcelona presentó este jueves el concepto en el cual se basa este 'Japan Tour' con un nuevo video titulado 'The Pass. The Art. The Barça Way' (El Pase. El Arte. El estilo Barça), que refleja la manera en la cual se expresa la misión del club de "transformar el mundo a través de la excelencia en el deporte".