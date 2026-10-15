El Barça lucirá el sello de 'Tyler, The Creator' en la camiseta para el Clásico

Aitana Bonmatí y Lamine Yamal con la camiseta especial que se lucirá en el Clásico masculino y en un partido de la Liga F - FCB

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y Spotify han presentado este jueves la camiseta especial con el sello de 'GOLF WANG', la marca del artista y diseñador estadounidense 'Tyler, The Creator', que el equipo azulgrana lucirá en el próximo Clásico del domingo 25 de octubre frente al Real Madrid y que estrenará un día antes el conjunto femenino en la Liga F.

El logotipo de la firma presidirá el pecho de la equipación en una acción en la que, por primera vez en este tipo de colaboraciones con la plataforma de música, el propio artista se ha encargado de la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual asociada.

'Tyler, The Creator' toma así el relevo de nombres como Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, que le precedieron en el frontal de la camiseta 'culer'.

El club ha confirmado la puesta a la venta de ediciones exclusivas de la equipación de juego en calidad Match, entre las que figura una tirada limitada de 1.899 unidades, otra serie de 22 prendas firmadas por los futbolistas titulares de ambos partidos y una tercera edición de 11 camisetas firmadas por el propio músico. Además, la colaboración abarca una línea completa de ropa deportiva y accesorios creada junto a Nike, así como la celebración del evento musical 'Copa De Golf' el 24 de octubre en la capital catalana.

El vicepresidente del área comercial del FC Barcelona, Joan Soler, ha valorado la trascendencia de la alianza al señalar la repercusión del acuerdo. "La colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue abriendo nuevas conexiones entre el fútbol, la música y la cultura contemporánea. Con Tyler, The Creator en la camiseta del Clásico, damos continuidad a una iniciativa que ya forma parte de la expectación que rodea este partido y que nos permite llegar a públicos de todo el mundo", ha afirmado.

Por su parte, el vicepresidente sénior de marketing y colaboraciones de Spotify, Marc Hazan, ha calificado la propuesta como singular dentro de sus proyectos conjuntos. "Cada cambio de logotipo en la camiseta nos ha llevado a un territorio nuevo, pero este es diferente. Tyler aporta un universo creativo propio a la colaboración, que va mucho más allá de la camiseta", ha expresado respecto a la integración visual y experiencial de la marca.

Asimismo, desde la firma GOLF WANG han subrayado la dimensión del escenario deportivo al asegurar que verse junto al FC Barcelona y Spotify en El Clásico "establece un nuevo referente en materia de colaboraciones entre el deporte, la música y la moda".