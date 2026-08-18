El Barça pone fin a la pretemporada en la fiesta del Gamper

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha durante un entrenamiento. - FC BARCELONA

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles (20.00 horas) al Al Ahly egipcio en el Camp Nou en el Trofeo Joan Gamper, un torneo que servirá de presentación de los azulgranas ante su público en un duelo con el que cerrarán la pretemporada, con parte de los fichajes sobre el césped y otros como Rodrigo Hernández o Joao Cancelo en la grada.

El Trofeo Joan Gamper volverá a ser la gran fiesta del verano 'culer'. El FC Barcelona cerrará una inusual pretemporada frente al Al Ahly egipcio en el Camp Nou, cuatro días antes de debutar en competición oficial en el Martínez Valero frente al Elche. Será la última prueba para Hansi Flick termine de ajustar la maquina azulgrana de cara a una temporada ilusionante en la que los azulgranas defienden el título liguero y esperan asaltar Europa más de una década después.

Será la puesta de largo en el Camp Nou para Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, que ya saben lo que es disfrutar de sus primeros minutos como azulgranas. Los tres participaron en la victoria del pasado domingo ante el Basilea (2-5) y el alemán y el belga aprovecharon sus minutos para estrenarse como goleadores.

Los que no se esperan sobre el césped, aunque sí se estarán en las gradas del Camp Nou y durante la presentación de la plantilla son los últimos en llegar, Rodrigo Hernández y Joao Cancelo. Ambos tendrán que esperar a la competición liguera para debutar o redebutar, en el caso del luso, con la camiseta del FC Barcelona.

Así, la gran atracción para los aficionados estará en volver a disfrutar del talento de los vigentes campeones del mundo. Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Pau Cubarsí, Eric García y Joan García apuntan a contar con más minutos después de que solo los dos últimos actuaran como titulares en Basilea. Eso sí, a Lamine Yamal, que volverá al Camp Nou casi cuatro meses después de caer lesionado ante el Celta, le bastaron 25 minutos para estrenarse como goleador en la pretemporada.

También será el último ensayo para el técnico alemán encuentre la figura del '9'. En los tres partidos amistosos anteriores, Raphinha, Adeyemi y el joven Hamza Abdelkarim se han repartido los minutos en la punta, viendo puerta todos ellos. Especialmente han llamado la atención las actuaciones del egipcio, que con tres goles es el máximo artillero de la pretemporada 'culer'. Además, tendrá la motivación extra de medirse ante sus ex compañeros y al club que lo formó.

Un encuentro frente al equipo más laureado de África --12 Ligas de Campeones-- en el que se espera que Flick premie con minutos a los canteranos que han participado en la pretemporada. Entre ellos, han destacado las figuras de Xavi Espart, polivalente y con minutos en el lateral y el centro del campo, Ebrima Tunkara, talentoso desde la medular, y Jordi Pesquer, lateral zurdo con clara vocación ofensiva.