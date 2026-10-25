El Barça vuelve a la senda de la victoria en la Liga F Moeve y el Real Madrid remonta al Costa Adeje Tenerife

Signe Bruun celebra el gol de la victoria en el Real Madrid-Costa Adeje Tenerife de la Liga F Moeve 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení volvió a la senda de la victoria en la octava jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 tras batir al Granada CF (3-0) para mantenerse en cabeza de la clasificación por delante de un Real Madrid que sufrió y tuvo que remontar ante el Costa Adeje Tenerife (3-2) y de un Atlético de Madrid que goleó al colista Valencia CF (4-0).

En el Estadio Johan Cruyff, tras el inesperado tropiezo de la semana pasada en Zubieta ante la Real Sociedad, el líder recuperó la sonrisa antes de volver al asalto de la Liga de Campeones con una visita a Dinamarca, aunque tardó más de una hora en derribar la resistencia del Granada CF.

El conjunto granadino fue capaz de contener al actual campeón de Europa hasta el minuto 67 cuando la neerlandesa Esmee Brugts puso fin a su resistencia con el 1-0. Poco después, la noruega Caroline Graham Hansen abrió la brecha y un gol en propia puerta de Teresa Mérida cerró el marcador ya en el último momento.

El Barça recuperó así un liderato que momentáneamente había perdido ante el Real Madrid, que le había superado en la clasificación tras su sufrida victoria por 3-2 en el Estadio Alfredo di Stéfano ante un Costa Adeje Tenerife que llegó a mandar 0-2 con el segundo tiempo ya avanzado.

El equipo madridista, sin grandes rotaciones por la visita al Bayern en la Champions, demostró que no termina de estar del todo fino y se vio sorprendido por los goles de Paulina Gramaglia, de penalti en el minuto 23, y de Natalia Padilla, al inicio de la segunda parte.

La delantera neerlandesa Lineth Beerensteyn, que había entrado tras el descanso, descontó poco después para las locales, que apretaron entonces y encontraron la remontada en el tramo final. La sueca Felicia Schröder no faltó a su cita con el gol con un 2-2 muy protestado por las visitantes por un posible fuera de juego de Ariana Caruso y poco después la danesa Signe Bruun cazó un rechace de la guardameta visitante para firmar la remontada.

El Real Madrid sigue a dos puntos del Barça y con cuatro de ventaja sobre el nuevo tercer clasificado, un Atlético de Madrid que prosigue con su mejora y que encadenó su tercer triunfo consecutivo al golear 4-0 en Alcalá de Henares a un colista Valencia CF que continúa sin estrenar su casillero de puntos. Synne Jensen, Maite Zubieta, Gio Garbelini y Natalia Peñalvo anotaron los tantos colchoneros.

El equipo rojiblanco aprovechó los tropiezos del Athletic Club y del Madrid CFF para sobrepasarles en la clasificación. El conjunto vizcaíno no pudo pasar del empate sin goles en la visita del Sevilla FC y el madrileño desperdició un 0-2 en Ipurua ante la SD Eibar para quedarse empatado a puntos y a uno respectivamente del Atlético.

Además, la jornada dejó el empate a un tanto entre la Real Sociedad y el RCD Espanyol, con las realistas frenando su euforia y escalada tras haber ganado al líder, y el agónico triunfo del Deportivo ABANCA por 2-1 ante el Deportivo Alavés con goles de Millene en el minuto 88 y de Lucía Pardo en el 100 para colocarse en la séptima plaza con los mismos puntos (11) que el Costa Adeje Tenerife, sexto. Finalmente, el Logroño United rompió su racha de cuatro derrotas seguidas al ganar también en el último suspiro al FC Badalona Women, que alargó a cinco sus partidos sin ganar, con un tanto de María Francisca Altgelt en el minuto 87.