Barnett, agente de Bale: "El Real Madrid debería besar el suelo por donde pisa Gareth"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El agente del futbolista Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha asegurado que el Real Madrid "debería besar el suelo por donde pisa" el jugador galés, ya que ha contribuido al éxito del equipo en los últimos siete años, además de calificar de "vergüenza" el trato que le dieron los aficionados blancos, y ha manifestado su deseo de que no regrese a Madrid.

"(El Real Madrid) Debería besar el suelo por donde pisa Bale", señaló en la radio británica talkSPORT. "He sido su agente desde que era muy pequeño y estoy muy orgulloso de él, no solo por sus logros, sino porque se ha convertido en un gran hombre. Nunca ha dicho nada malo, nunca ha hecho nada malo, su vida ha sido realmente ejemplar", añadió.

El Real Madrid y el Tottenham confirmaron el pasado sábado la llegada al conjunto inglés del delantero galés, que jugará en calidad de cedido durante la próxima temporada 2020-2021 en el que equipo en el que se dio a conocer, luciendo el dorsal número 9.

"No recibió el respeto que se merecía y eso fue un gran problema. Durante siete años todo el mundo ha dicho que Gareth Bale no hablaba español, ¡Gareth Bale habla español! Todo el mundo ha dicho que a Gareth Bale no le importa el fútbol: a Gareth Bale le encanta el fútbol. En cuanto a lo del golf, es una completa tontería. Se ha escrito mucho en la prensa británica y en la prensa española sobre Gareth Bale, y es tan inexacto que resulta criminal", prosiguió.

Posteriormente, en una entrevista a la emisora BBC Radio 4, mostró su deseo de que el delantero de 31 años no regrese al club madridista. "Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere estar otro año. Ojalá no surja el tema de regresar. Tendrá tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse y será un acuerdo sencillo", apuntó.

Además, lamentó los abucheos sufridos por el internacional galés en el Santiago Bernabéu y el trato de Zinédine Zidane. "En mi opinión, no se trató correctamente a alguien que ha hecho tanto por un gran club. Creo que alguien que ha logrado lo que ha logrado Bale para el club en siete años, debería haber sido tratado mejor", dijo, en referencia a los 13 títulos conseguidos, entre ellos cuatro 'Champions' y dos Ligas.

"No quiero culpar a nadie ni entrar en eso. Creo que lo que hicieron los aficionados -del Real Madrid- fue una vergüenza, y el club no ayudó. Eso es todo en lo que realmente quiero meterme", continuó. "Espero que recupere su amor por el juego y juegue de la manera que pueda, pero depende de él. Creo que ha logrado más que cualquier otro futbolista británico en el extranjero", deseó.

Sobre el regreso de Bale al Tottenham, reconoció que el club inglés hizo "el primer movimiento". "Fue en una conversación entre Daniel Levy -presidente del Tottenham- y yo donde surgió el tema, lo sugerí y Daniel estaba interesado. Daniel Levy ha estado interesado en traer de vuelta a Gareth durante mucho tiempo. Siempre había una razón por la que no podía suceder. Este era el momento adecuado", concluyó.