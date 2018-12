Barros Schelotto: "Jugar la final en Madrid me duele como argentino, pero lo entiendo por lo que pasó"

Actualizado 07/12/2018 23:50:44 CET

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ha reconocido su "dolor" por tener que jugar en Madrid la final de la Copa Libertadores, pero ha dicho entender la decisión tomada por CONMEBOL porque los incidentes violentos "pasan mucho" en el fútbol argentino y ha llegado "el momento de cambiar".

"Como escenario, la cancha del Real Madrid me parece excelente, incentiva a dar lo mejor a cada uno. Tomar la decisión de sacar la final de Sudamérica me duele como argentino, pero lo entiendo por lo que pasó hace 15 días, fue algo que no podemos aceptar", opinó Barros en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Lamentablemente no aprendemos, parece que cometemos siempre los mismos errores y lo único que se daña es el fútbol argentino y el fútbol sudamericanos. Hoy deberíamos estar hablando de que Boca y River pusieron al fútbol argentino en lo más alto disputando por primera vez una final de Libertadores, pero estamos hablando de la violencia. Lamentablemente volvimos a perder", subrayó al respecto.

Para que esto no vuelva a ocurrir, el técnico explicó que el fútbol argentino necesita "tiempo" para demostrar que ha "madurado". "Lo que pasó hace 15 días pasa mucho en el fútbol argentino y sudamericano y es lamentable. Es el momento de cambiar, que no se pueda jugar un Boca-River es preocupante y es el momento de tomar medidas y pasar a ser el ejemplo contrario", pidió.

En cuanto a los aficionados radicales argentinos interceptados en España y deportados de vuelta a Argentina, recalcó que "es una decisión de la justicia y los reglamentos están para cumplirlos". "Es lógico que así suceda. Si la policía española decidió que no entren equis personas tendrán sus motivos", dijo.

Además, Barros agradeció a los aficionados de Boca por su apoyo en las últimas semanas. "Han demostrado en esta final el amor que sienten por el club. Solo tenemos palabras de agradecimiento y han sido un apoyo increíble. Los sentimos de nuestro lado más allá de que están a 10.000 kilómetros de distancia", les transmitió.