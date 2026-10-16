El Bayern descarta multar a Olise por su expulsión en la Champions

Vincent Kompany, Michael Olise - Peter Kneffel/dpa

MÚNICH 16 Oct. (dpa/EP) -

El director deportivo general del Bayern Múnich, Max Eberl, descartó que el club vaya a sancionar económicamente al delantero francés Michael Olise después de su expulsión ante el Viking Stavanger en la Liga de Campeones.

"Lo hemos discutido internamente y hemos zanjado el asunto. Para nosotros, el tema está cerrado", declaró antes del partido de Bundesliga que mañana disputará el Bayern en su estadio ante el Leipzig.

Después de que su equipo remontara un 2-0 adverso en el partido que se disputó en el estadio del Viking, Olise cayó en la provocación del local Zlatko Tripic y acabó lanzándole el balón a la cara, siendo expulsado.

"La tarjeta roja fue una tontería", comentó el entrenador Vincent Kompany al valorar el partido, que terminó 3-3 al aprovechar el conjunto noruego la superioridad númerica en los últimos minutos del encuentro.

Al referirse a una posible sanción, el exinternacional Lothar Matthäus quiso quitarle importancia al hecho. "No hay que perdonarle en absoluto, pero tampoco hay que castigarle dos o tres veces por lo mismo. Él mismo sabe lo que ha hecho mal. Simplemente tiene que aprender de ello", declaró en la cadena alemana RTL/Sky Sport.