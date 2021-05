Benzema: "Estoy muy orgulloso del regreso a Francia y de la confianza que me han dado"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Karim Benzema se mostró "muy orgulloso" de su regreso a la selección francesa tras ser incluido este martes en la lista de 26 convocados para la próxima Eurocopa y destacó la "confianza" que le ha otorgado nuevamente el seleccionador Didier Deschamps.

"Estoy muy orgulloso de este regreso a la Francia y de la confianza que me han dado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día", escribió Benzema en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.

El '9' madridista no juega con la selección 'bleu' desde el 8 de octubre de 2015, cuando marcó dos goles y dio una asistencia ante Armenia en un partido amistoso. Sin embargo, aquel día ya fue pitado por su propia afición en Niza tras su implicación en el 'caso Valbuena'.

El seleccionador Didier Deschamps dejó de convocarle y cinco años y siete meses después ha cambiado de opinión tras la gran temporada del jugador del Real Madrid, autor de 29 goles y ocho asistencias este curso en 45 encuentros. Así lo confirmó este martes ante los medios.

"Nos vimos, discutimos durante mucho tiempo (...), tuve una larga reflexión y después tomé una decisión", indicó Deschamps tras ofrecer la lista para la Eurocopa de este verano. Benzema lucirá el dorsal número 19 según ha avanzado el diario 'L'Equipe', el mismo número que ya portó en su etapa como jugador del Olympique de Lyon.