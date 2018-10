Berizzo: "Doy por bueno el punto y agradezco el esfuerzo de mis futbolistas"

Publicado 29/09/2018 20:41:09 CET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, dio "por bueno el punto" conseguido en el Camp Nou (1-1) en la séptima jornada de Liga, pero admitió que le hubiese gustado ganar después de tener ventaja en el marcador a falta de siete minutos para el final del partido.

"Por la actuación de mis jugadores me hubiera encantado ganar. Principalmente, por el esfuerzo que han hecho y que les pedí para este partido. La vanidad me viene a decirles que sí que me hubiera gustado ganar, pero no soy necio al decir que puntuar es bueno cuando el Barça nos arrinconó", resumió el técnico argentino.

"Por eso doy por bueno el punto y agradezco el esfuerzo de mis futbolistas", añadió Berizzo, que restó importancia a la suplencia de Lionel Messi, que no entró al campo hasta los 54 minutos de juego. "Con Messi o sin Messi es el Barça", manifestó.

Además, el entrenador del Athletic puso el acento en el trabajo de Iñaki Williams y Raúl García, dos de sus jugadores más adelantados. "Nos ha permitido defendernos. En cuanto a Williams, ya encontrará el gol, pero que no deje de correr como lo hizo hoy", finalizó.