El Bernabéu bendice al líder

Real Madrid y Girona se miden en lo más alto en un duelo que puede reafirmar el liderato blanco o volver a encender la lucha por el título

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado al Girona en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo entre los dos primeros clasificados que podría ser clave para las aspiraciones al título doméstico de ambos equipos, con los blancos algo mermados en defensa y con la Champions la próxima semana, mientras los catalanes, a solo dos puntos, deben asaltar el Santiago Bernabeú para recuperar el liderato.

El feudo madridista acoge este sábado (18.30 horas) un encuentro tan vibrante como decisivo por el devenir del campeonato doméstico en las próximas semanas. Un duelo exigente en el que el Real Madrid defiende la primera plaza y sus 58 puntos, frente a un Girona (56, más que los 49 con los que acabó el curso pasado), a solo dos unidades de los blancos, con la opción por tanto de arrebatarle el liderato.

No obstante, ambos técnicos, Carlo Ancelotti y Míchel Sánchez, aseguran que LaLiga no se decidirá este sábado en el Bernabéu. "No creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase", defendió el italiano en la previa, mientras el de Vallecas reconoció que "una victoria sería muy especial", aunque no les confirmaría como "candidatos" al título.

Los números les contradicen en cierta manera, ya que un triunfo blanco, que tres días después disputará la ida de octavos de final de la Champions ante el RB Leipzig en Alemania, les pondría con un colchón de cinco puntos, con opción de ampliar incluso la distancia con los teóricos candidatos FC Barcelona, a ocho, y Atlético de Madrid, a diez.

Mientras que si los tres puntos caen del lado catalán, se encendería de nuevo la batalla por el trofeo y daría alas a su ilusión en la que ya es una temporada histórica. Y no es una machada imposible, ya que el Girona --segundo mejor visitante, todavía sin perder lejos de Montilivi-- es un hueso duro para los merengues con un balance en Liga de un triunfo, un empate y solo una derrota en sus visitas al Bernabéu.

Ambos conjuntos afrontan el decisivo encuentro después de empatar sus encuentros más recientes. Los madridistas, en el derbi, también en el Bernabéu, con un gol en el minuto 93 (1-1) del Atlético que enfrió un buen partido de los de Ancelotti. El Girona, también se dejó dos puntos con en la visita de la Real Sociedad a Montilivi, que terminó 0-0 con un gol anulado con polémica.

DUELO DE 'PICHICHIS' ENTRE BELLINGHAM Y DOVBYK

Los de Míchel, que no estará en el banquillo por sanción, son la gran revelación de la temporada y, como su rival este sábado, solo ha lamentado una derrota liguera, y fue por 0-3 ante el Real Madrid. Además, será un examen para el equipo más goleador (52)del campeonato, que solo se ha quedado sin marcar en tres jornadas, frente a Almería, Real Sociedad y Real Madrid, que a su vez es el equipo que menos encaja (15).

Para el segundo envite del curso entre Girona y Real Madrid, ambos técnicos presentan dudas para elaborar el once. En el caso de Ancelotti, una defensa debilitada y el partido de Champions del martes podrían obligar a introducir cambios. Con Nacho Fernández descartado por lesión y el regreso del sancionado Aurelien Tchouameni, la defensa blanca será un poco más reconocible.

Mientras, Vinícius Júnior, que se perdió el derbi, apunta a la titularidad, mientras hay más dudas de su acompañante, con un Rodrygo Goes en crisis y un Brahim Díaz que ya tiene papeletas para estar en el once. Enfrente los defenderá una zaga del Girona con bajas, ya que Míchel no podrá contar con el lesionado David López ni el sancionado Daley Blind.

Tampoco estará Yangel Herrera por acumulación de tarjetas amarillas, una ausencia que obligará a Míchel a plantarse en el Bernabéu con cuatro defensas y no con los cinco habituales. Así, Juanpe y Eric García serán los centrales, con unos enchufados Couto y Miguel Gutiérrez en los carriles. Iván Martín deberá retrasar su posición para formar doble pivote con Aleix García, mientras Portu será el enlace con el ataque formado por los sensacionales Tsygankov, Sávio y Dovbyk.

Aunque una de las claves será el duelo entre el ariete ucraniano y Bellingham, actuales máximos favoritos al 'pichichi' con 14 goles. El 'todocampista' inglés mantiene su nivel de influencia en el juego del Real Madrid, pero después de la sanción en Las Palmas no ha marcado gol. Por su parte, Dovbyk no ha vuelto a ver portería desde el 'hat-trick' al Sevilla a finales de enero, y no estuvo frente a la Real Sociedad por unas molestias.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Juanpe, Eric García, Miguel Gutiérrez; Iván Martín, Aleix García, Portu; Tsygankov, Dovbyk y Sávio.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 18.30/DAZN.