Betis-Atlético, un duelo que vale un billete de Champions

Los de Simeone buscan su tercera victoria consecutiva en Liga ante un Betis con resaca de la buena

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Real Betis (21.00 horas) en la jornada 27 en la Liga Santander, con el objetivo de consolidar su reacción y asaltar los puestos de 'Champions' ante un rival directo que llega a la cita harto de moral tras conseguir el billete para la final de la Copa del Rey.

El equipo de Diego Pablo Simeone venció en Pamplona como punto de inflexión (0-3) y certificó su despertar contra el Celta (2-0) el pasado fin de semana. Este domingo, tiene un envite más difícil todavía: se trata del tercer clasificado en Liga, flamante finalista copero y el conjunto revelación de la temporada por su atrevimiento con el balón.

Los colchoneros se han reencontrado con su estilo, han ganado fiabilidad defensiva y están acertando en el área contraria. Así lo han demostrado en las dos últimas semanas donde parece que "algo ha cambiado" en la plantilla rojiblanca. "Si hay un grupo fuerte, las cosas siempre se resuelven bien", dijo el 'Cholo' en la rueda de prensa previa.

El técnico argentino sabe que es una oportunidad única, después de dejar escapar el partido aplazado ante el Levante, de meterse en 'Champions' y no dar vida a la Real Sociedad, que aprieta desde la sexta posición. El vigente campeón no puede fallar este domingo si no quiere complicar su participación entre los mejores de Europa el próximo curso.

Simeone no podrá contar con Savic, que está sancionado además de lesionado, de igual forma que Mario Hermoso, Wass, Cunha y Kondogbia, que continúan en la enfermería. Koke tampoco será de la partida pese a haber entrenado con el grupo.

De esta forma, el centro del campo será cosa de De Paul, Llorente y Héctor Herrera, quien confirmó esta semana que dejará el Atleti a finales de esta campaña. En ataque sigue la duda de Luis Suárez, gran protagonista en las preguntas a Simeone, aunque parece que deberá seguir esperando su oportunidad desde el banquillo.

Por su parte, el Betis está en una nube después de certificar su pase a la final de Copa del Rey, la quinta de su historia y la primera en 17 años, después de eliminar al Rayo Vallecano por un global de 2-3 y un tanto milagroso de Borja Iglesias en el tiempo añadido. El Villamarín se desató en un día para la historia que le permite citarse con el Valencia el 23 de abril en La Cartuja.

UN BETIS SIN DESCANSO

Con esa carta de presentación acude el conjunto verdiblanco al partido contra los colchoneros, apenas 48 horas de descanso, una forma bien distinta de preparar el choque en relación al Atlético, que ha tenido toda la semana al estar eliminado de la Copa. Los andaluces deberán gestionar el "esfuerzo mental más que el físico", dijo su técnico Manuel Pellegrini.

La propuesta del chileno está siendo reveladora en un Betis que llevaba muchos años sin esta ilusión. Los de las Trece Barras son el único club español que sigue vivo en tres competiciones y este domingo intentarán sacar fuerzas de su estado de ánimo para seguir aferrado a la tercera plaza y aprovechar el pinchazo del Sevilla en Mendizorroza para acercarse a la segunda posición.

El Betis, que podría realizar varias rotaciones en su once inicial, tiene las bajas Sergio Canales por acumulación de tarjetas, y de los lesionados Martín Montoya y Víctor Camarasa. Las principales novedades de Pellegrini serían Guardado en la medular y el polivalente Aitor Ruibal en uno de los costados.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BETIS: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guardado, Guido Rodríguez; Ruibal, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Giménez, Reinildo; De Paul, Llorente, Herrera, Lodi; Correa y Joao Félix.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Benito Villamarín.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.