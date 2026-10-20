Archivo - Francisco 'Isco' Alarcón durante un partido con el Real Betis Balompié - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Betis quiere pasar página y seguir feliz en Champions

El conjunto verdiblanco busca su tercera victoria en la liguilla ante el Feyenoord neerlandés, al que batió el año pasado en la Liga Europa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié buscará este miércoles volver a la senda de la victoria y continuar así con su gran inicio en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027, en la visita al Estadio de La Cartuja (21.00 horas) del Feyenoord neerlandés, frente al que espera borrar la última derrota liguera ante el FC Barcelona.

El conjunto bético quiere dejar atrás del mejor modo posible el duro 2-5 del pasado sábado en casa ante el lanzado líder de LaLiga EA Sports y también la polémica que arrastró ese intenso duelo, todavía un tanto protagonista en la previa de este tercer importante choque en la máxima competición continental en el que espera mantener su esperanzador comienzo.

De momento, el ansiado retorno verdiblanco dos décadas después a la Champions está siendo beneficioso con dos victorias por sendos 3-2 en los dos primeros encuentros, a domicilio ante el LOSC Lille francés y en casa el FC Oporto portugués, eso sí, ambas sufridas y con remontadas, sobre todo la vivida ante el doble campeón de Europa.

Ahora, alcanzar los nueve puntos haría olvidar seguramente el revés liguero y situaría muy cerca el primer objetivo de superar la liguilla, ya que esa cifra fue con la que se metieron los dos últimos equipos la pasada temporada en el 'playoff'. También daría colchón para la siguiente jornada en la fase de liga, una siempre dura visita al Signal Iduna Park de Dortmund (Alemania).

Para ello, el Betis espera hacer valer su condición de local ante un Feyenoord al que ya conoce porque se encontró con él la temporada pasada en la fase de liga de la Liga Europa, con ajustado triunfo de los de Manuel Pellegrini por 2-1 en un partido dominado por los locales hasta que llegó el gol de un conjunto visitante, casi siempre con una apuesta ofensiva en su fútbol, fiel a la tradición de su país.

Y ante un rival que suele mirar hacia la portería contraria, el equipo andaluz necesita tener sobre todo una mayor solidez defensiva, algo que le está costando esta campaña en la que no ha dejado de encajar únicamente en tres de sus once choques y con cinco de ellos recibiendo dos o más, aunque en La Cartuja sus números son más sólidos y cercanos a los de otras temporadas.

Pellegrini sabe que el calendario no da demasiado respiro a su equipo que la semana que viene no parará tampoco ya que tendrá que afrontar la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey por lo que acumulará nueve partidos tras el parón internacional de octubre en menos de un mes. Esto podría motivarle a apostar por sus ya habituales rotaciones para mantener una buena energía que impulse su actual buen fútbol.

ROTACIONES ANTE UN FEYENOORD ENTONADO Y GOLEADOR

El veterano técnico chileno no podrá contar por lesión para este partido con su teórico '9' titular, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, por lo que el irlandés Troy Parrot podría tener su oportunidad de inicio en un frente ofensivo donde Isco Alarcón, que no jugó ante el Barça, se perfila titular, con Antony y Ez Abde en los costados.

Un once donde el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, expulsado el sábado y que no podrá jugar al menos el próximo compromiso liguero ante el RC Celta, podría mantenerse, esta vez acompañado por Marc Roca, mientras que atrás podría haber muchos cambios con las entradas de Ángel Ortiz, Marc Bartra y Natan.

Por su parte, el Feyenoord, segundo campeón de Europa al que se mide el Betis, llega a La Cartuja para realizar su segunda visita a España en esta liguilla después de caer goleado 5-1 en el Spotify Camp Nou en la primera jornada. Una derrota que compensó en la segunda en casa ante el Como 1907 por 3-2.

A domicilio, el subcampeón de la Eredivisie baja algo su domicilio, sobre todo cuando tiene enfrente a un equipo español, con sólo tres victorias en sus 12 visitas, ocho de ellas marchándose de vacío. Sin embargo, el ganador de la Copa de Europa de 1970 se presentará en Sevilla en un buen momento ya que desde su goleada en Barcelona ha encadenado con victoria sus siguientes cinco encuentros con 21 goles anotados.

El equipo que entrena Giovanni van Bronckhorst destaca por su buen potencial ofensivo, comandada por el internacional argelino Anis Hadj Moussa, y Nacho Ferri, uno de los futbolistas españoles que tiene el Feyenoord junto a Mika Mármol y Javi López y que ha marcado seis goles en el campeonato liguero. Entre sus bajas destaca la de Shaqueel van Persie, hijo del reconocido delantero neerlandés Robin van Persie.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Gómez; Isco, Bernal, Fornals; Antony, Parrott y Abde.

FEYENOORD: Ernst; Read, St.Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Moussa, Ferri y Valente.

--ÁRBITRO: Simone Sozza (ITA).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones 2.