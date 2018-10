Bolt se prepara para el partido que "determinará" su "futuro como jugador de fútbol"

Publicado 10/10/2018 11:10:40 CET

SYDNEY (AUSTRALIA), 10 Oct. (Reuters/EP) -

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces medallista de oro olímpico, está preparado para ser titular el viernes en los Central Coast Mariners en un partido que "determinará lo que el club quiera hacer" con su carrera y que podría marcar su futuro en el mundo del fútbol.

"Esto determinará (...) lo que el club quiere hacer con mi carrera, por lo que es un partido muy importante. He estado mejorando, pero no sabes en qué nivel estás hasta que juegas un partido oficial, así que solo tengo que jugar y ver qué debo hacer o si debo continuar o no. Solo me estoy presionando y estoy trabajando, así que ahora tengo que salir y hacerlo", confesó el jamaicano este miércoles.

El campeón olímpico de 100 metros, de 32 años de edad, quiere transformarse de superestrella del atletismo mundial en jugador de fútbol profesional y espera firmar un contrato con los Mariners antes de que comience la temporada 2018-19 en Australia. "Soy el tipo de persona que le gusta la competencia, me gusta la presión, así que estoy emocionado por jugar y dar lo mejor de mí", manifestó un motivado Usain Bolt.

El exvelocista confesó que su entrenador, Mike Mulvey, le ha transmitido que quiere que juegue "arriba", como delantero, ante el Macarthur South West United, como ya ocurrió el 31 de agosto en su debut ante un equipo 'amateur'. "Me dijo que quiere que juegue arriba y que me asegure de que estoy enfocado en esforzarme y arriesgarme cuando tenga la oportunidad", añadió.

El jamaicano ha estado trabajando y entrenando estas semanas para mejorar su técnica y capacidades con el balón. "Mi movimiento y mi toque están mucho mejor ahora. Cómo colocar mi cuerpo, dónde colocar la pelota... Hay muchas cosas que he aprendido. Ahora estoy mucho más en forma, así que podré jugar más minutos y eso es bueno", agregó Bolt, confiado de que hará un buen papel en el partido del viernes para convencer al club australiano.