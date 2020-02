Bordalás: "El Ajax sigue siendo favorito, sin ninguna duda"

Publicado 20/02/2020 21:35:07 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró "muy feliz" tras haber conseguido el triunfo ante el Ajax de Ámsterdam (2-0) en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, pero explicó que los neerlandeses sigue siendo "favoritos, sin ninguna duda".

"No es colchón suficiente, ni mucho menos. No somos favoritos, el favorito sigue siendo el Ajax, sin ninguna duda. Al Valencia le hizo un 0-3 en Mestalla, juega de manera fantástica, nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas y sabemos que quedan 90 minutos contra todo un equipazo en un estadio mítico", indició el técnico 'azulón'.

"Nosotros somos un equipo pequeño, humilde, cuyo objetivo es la salvación, pero estamos inmersos en una eliminatoria súper atractiva y no hacemos caso de los comentarios que critican nuestro juego. En el sorteo nos tocó un equipazo y la verdad es que hoy no me imaginaba una noche así", manifestó.

"Aunque nosotros siempre creemos en el trabajo y hemos sido capaces de minimizar a un equipo con un potencial y una vocación ofensiva, fantástica. No nos han creado ni una sola ocasión, sí que es verdad que al final ellos mejoraron y nosotros bajamos por el esfuerzo, pero al acabó llegando el segundo. No sabemos mirar hacia atrás", valoró.

"Recuperamos un balón y con ellos volcados rematamos la victoria. Es un buen resultado, pero nunca definitivo contra un rival como el Ajax. Hemos hecho un trabajo magnífico. Siempre les digo a mis jugadores que un equipo debe ser como la maquinaria de un reloj. Si una pieza se para deja de funcionar. Lo han hecho, lo han cumplido, y de ahí el resultado para neutralizar al 'todopoderoso' Ajax", afirmó.

Además, Bordalás no quiso entrar a valorar las críticas de la prensa neerlandesa, porque "el mérito es sólo del Getafe", y destacó la actuación de Deyverson, que se estrenó como titular y marcó su primer tanto como azulón. "Estamos muy satisfechos con todos los jugadores, pero especialmente con él", reconoció.

"Ha hecho gol y ha ayudado mucho al equipo. Era el jugador más fresco porque venía de no particpar. Había que hacer una presión alta y ha hecho un trabajo enorme", finalizó Bordalás en rueda de prensa, que "descalificó cualquier tipo de provocación" desde la grada. "Un jugador profesional tiene que olvidarse de todo eso", dijo después de que Deyverson recibiese un mecherazo desde el fondo norte.