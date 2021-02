Bordalás: "Después de lo que nos ha ocurrido, el equipo estaba con miedo a hacer daño"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, recalcó que su equipo estuvo "demasiado temeroso" en la derrota de este martes ante el Real Madrid y que después de todo lo sucedido con el partido del Sevilla "estaba con miedo a hacer daño", mientras que confesó que había echado de menos una mayor defensa del club tras "tantas críticas desde tantos sitios".

"Tenemos que recuperar nuestras señas de identidad. Después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días estaba temeroso, como con miedo a hacer daño. Había acciones en las que nos parábamos y en la que nos han ganado en segundas jugadas", apuntó Bordalás en rueda de prensa posterior al partido.

El alicantino insistió en "lo mal que lo está pasando Djené". "Estaba convocado porque no sabíamos si iba a haber sanción y me dijo que iba a venir a animar a los compañeros, pero cuando se ha conocido la sanción me ha pedido por favor irse a casa porque le estaban criminalizando en redes sociales y su familia estaba muy afectada. Eso se ha hecho eco en sus compañeros, pero no es una justificación porque el Real Madrid siempre es capaz de ganar a cualquiera a pesar de las bajas", afirmó.

"Nuestro club tiene su política, pero creo que hemos echado de menos que nos hubiese defendido en un momento duro cuando hemos recibido tantas críticas por tantos sitios", lamentó el técnico del conjunto 'azulón' preguntado sobre la postura de la entidad tras lo sucedido el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De todos modos, Bordalás dejó claro que no se había visto "el mejor Getafe ni mucho menos". "El partido ha sido muy flojo", apuntó. "El equipo ha sido demasiado respetuoso y cohibido, nos ha sorprendido. Hemos intentado corregirlo y hemos hecho cambios para buscar frescura en ataque", admitió.

"Pero enfrente teníamos a un Real Madrid que parece que no genera peligro, pero en una acción aislada en la que nos hemos quedado parados, Benzema nos ha hecho el 1-0 y parecía que nos había caído una losa. Luego ha llegado el 2-0 que también en un error y ya se acabó el partido", opinó.