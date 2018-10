Bordalás: "Iniciamos el campeonato como local con mucha ilusión"

Publicado 23/08/2018 21:32:56 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, quiso olvidarse de la derrota en el Santiago Bernabéu centrándose en el "ilusionante" debut en casa del equipo azulón (viernes, 20.15) donde ante un Eibar que será "muy parecido" al de la temporada pasada.

"En nuestra cabeza sólo está el partido de mañana viernes. Ha habido pocos días para preparar el partido. Ahora iniciamos el campeonato como local y tenemos mucha ilusión en este partido. Será difícil y complicado como son todos los partidos y como es el Eibar", advirtió Bordalás de cara a la segunda jornada de LaLiga Santander.

Enfrente estará el conjunto de José Luis Mendilibar, que también llega después de perder en casa ante la SD Huesca. "Los equipos de Mendilibar son muy competitivos. En muchas fases del partido va a haber mucha igualdad. El año pasado hicieron un muy buen partido que acabó en tablas. Vamos a ver a un Eibar muy similar al de la pasada campaña", aseguró.

Sobre qué alineación colocará ante los azulgranas, el entrenador esconde sus cartas. "Puede haber algún cambio. Es el comienzo del campeonato y tenemos jugadores que no participaron el pasado fin de semana en el Bernabéu pero que lo podían haber hecho. No puedo dar nombres porque sería dar pistas. Tenemos a todos menos Markel Bergara disponibles", dijo.

Uno de los jugadores que podría partir como titular es Iván Alejo, quien la temporada pasada la pasó en el equipo rival. Alejo entró en la segunda parte ante el Real Madrid y dinamizó la banda derecha getafense. Sin embargo, según Bordalás, el vallisoletano no está pensando "en ningún tipo de venganza".

"Le tiene respeto al Eibar, como lo tenemos todos. Le han ayudado a madurar, tanto Mendilibar como sus compañeros. Empieza una nueva etapa en el Getafe y lo que quiere es intentar ayudar al equipo. Tiene posibilidades de jugar, lógicamente, después de jugar unos minutos en el Santiago Bernabéu", desarrolló Bordalás.

El Getafe comenzó la liga cayendo en el Santiago Bernabéu (2-0) en la primera jornada del campeonato. "Ese partido estábamos despistados, distraídos. Se había hablado mucho de la pretemporada, de un equipo imbatido. La pretemporada sirve de muy poco y la realidad es la competición", analizó.

"Perdimos contra un grandísimo rival, como es el Real Madrid, pero no nos fuimos contentos porque de alguna manera queríamos interpretar el partido de otra manera y hacer cosas que finalmente no hicimos", añadió sobre el encuentro del pasado domingo.

La plantilla del Getafe sigue abierta a más de una semana del cierre del mercado. El último en llegar ha sido el lateral derecho Dimitri Foulquier, ex del Granada. Sin embargo, no será el último. "No podemos hablar de nombres. Lo hemos hablado con el presidente. La plantilla es corta y necesitamos más efectivos. Necesitamos dotar al equipo de algo más de experiencia", dijo.

Sobre la experiencia en Primera, el técnico explicó que los jugadores que han llegado tienen poco bagaje en el máximo nivel. "Su experiencia en Primera es muy corta, mínima o ninguna. Eso requiere de un período. Confiamos en ese periodo, pero hasta entonces tiene que llegar algún jugador que nos dé esa experiencia que ahora echamos de menos", diseccionó.

Por último, el alicantino aportó una cuota muy importante a hacerse fuertes en el Coliseum Alfonso Pérez para alcanzar los objetivos del club. "Le doy mucha importancia a los partidos en casa. En casa es fundamental hacerse fuertes, pero también es verdad que estamos en un proceso en el que los fichajes tienen que adaptarse a la idea del equipo y a la categoría", concluyó.