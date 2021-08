Bordalás: "Marco André está preparado para ayudar al Valencia"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha confirmado que cuenta con su último fichaje, el brasileño Marco André, para el duelo de este viernes frente al Alavés, ya que viene "con una ilusión enorme y un gran compromiso" y también está "preparado" a nivel físico, tras haber completado la pretemporada con el Real Valladolid.

"He podido hablar antes del inicio del entrenamiento con él, le he dado la bienvenida, ha estado presentándose a todos sus compañeros. Es pronto, pero ya está totalmente integrado, estamos dándole las primeras indicaciones, lo que es este equipo y lo que esperamos de él. Viene con una ilusión enorme y un gran compromiso, es una noticia muy buena para el equipo", valoró Bordalás ante la prensa.

El técnico aseguró que no siente "ninguna presión" por la llegada de fichajes, algo que no logró la temporada pasada Javi Gracia. "No sé lo que ha pasado anteriormente porque yo no estaba y no puedo opinar de ninguna manera, el tiempo que he estado en el Valencia puedo decir que se está trabajando para mejorar la plantilla. No son gestiones fáciles, el jugador pertenecía a otro club, el Valencia ha hecho un esfuerzo importante y viene con ganas de aportar. Tanto la dirección deportiva como el club y yo pensamos que puede ser importante para el presente y futuro del club", explicó sobre el brasileño.

Respecto a la posible llegada de nuevos jugadores antes del cierre del mercado, el técnico contestó que "sin duda cabe algún jugador más". "No puedo asegurar nada en cuanto a salidas, hay jugadores que me gustaría que no se marcharan, todos lo sabéis, pero mientras el mercado esté abierto puede ocurrir cualquier cosa, no solo en el Valencia, en todos los equipos", indicó.

En cuanto al Alavés, su rival en la tercera jornada liguera, avisó de que es "un partido trampa". "Alguien puede pensar que vamos a tener cierta facilidad y es todo lo contrario. Vienen con mucha necesidad, conozco a gran parte de la plantilla y a su entrenador. El equipo esta preparado mentalmente y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido", confió.