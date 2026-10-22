Bordalás: "Me siento, no frustrado, pero sí engañado"

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, durante el partido de la Conference League contra el FC Lugano en el Coliseum - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha afirmado este jueves sentirse "engañado" tras la dura derrota sufrida por su equipo ante el FC Lugano suizo (2-5) en la segunda jornada de la Conference League, asegurando que el club no ha cumplido las promesas sobre la confección del equipo y advirtiendo de que la plantilla actual no está preparada para afrontar el calendario.

"Me siento, no frustrado, pero sí engañado de alguna manera, porque no se ha cumplido lo que se me ha ido prometiendo año tras año y estoy bastante enojado. Quiero mucho al Getafe, quiero mucho a esta afición y esto es muy doloroso", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al encuentro celebrado en el Coliseum.

El técnico alicantino ha calificado la imagen del conjunto azulón como inaceptable después de encajar cinco tantos en su propio feudo. "No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles en casa y pensar que no pasa nada", ha indicado, tras lamentar la "fragilidad enorme" mostrada en el aspecto defensivo durante los 90 minutos.

Asimismo, Bordalás ha querido recalcar que esta situación no es fruto de un mal resultado puntual, sino algo de lo que venía avisando desde el final del curso pasado. "Yo lo venía avisando desde el mes de mayo: iba a ser una temporada de mucha exigencia, muy dura, muy difícil. Iban a llegar estos momentos donde teníamos que jugar un partido cada tres días y se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello", ha reiterado.

En cuanto a las rotaciones introducidas en el once inicial, el preparador alicantino se ha mostrado arrepentido tras verse obligado a recurrir a los habituales en el descanso ante el "ridículo patente" del primer tiempo. "A partir de ahora no puedo dar descanso, con el riesgo evidente de que se puedan lesionar, porque no tenemos una plantilla que esté preparada para ello", ha reconocido.

Por último, de cara al compromiso liguero de este domingo frente al Athletic Club en San Mamés, el preparador ha instado a sus jugadores a reaccionar cuanto antes de forma profesional. "El Lugano podríamos compararlo con un equipo de Segunda División aquí en España y nos ha hecho cinco goles. Eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera; debemos cambiar el chip rápidamente", ha concluido.