Bordalás: "La pasada temporada fue fantástica, pero no nos ayudará a ser mejores en esta"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, tiene claro que lo realizado el año pasado no les ayudará "a ser mejores" en esta temporada 2019-2020 donde lo "vital" por encima de todo será LaLiga Santander en la que este domingo debutan ante un "auténtico 'equipazo'" como el Atlético de Madrid.

"El objetivo es que nada nos desvíe la atención de lo más importante que es LaLiga, que es lo vital. Somos un equipo pequeño y para nosotros es fundamental que el objetivo prioritario sea la permanencia. Eso no quiere decir que no demos importancia a las otras competiciones y cuando lleguen, se la daremos. Ahora, nuestras energías están centradas en LaLiga, que va ser muy dura y muy difícil", señaló Bordalás en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Atlético.

El alicantino también apeló al mantra de "partido a partido" y pidió olvidar la gran temporada pasada. "No nos ayuda porque ahora empezamos todos de cero. Fue fantástica y magnífica, pero no nos ayudará a ser mejores", apuntó.

"Tenemos que trabajar muy duro, ser muy humildes, tener la misma ilusión, estar unidos, con compromiso, implicación y una ambición máximas, si no, lo del año pasado no habrá servido de mucho", añadió el preparador 'azulón'.

El primer test será ante un "auténtico 'equipazo'" como el de Diego Pablo Simeone y que se ha reforzado con "incorporaciones de un nivel altísimo". "El Atlético es ya un equipo grande y lleva compitiendo con ese 'ADN' que tiene. Va creciendo cada año dotándose de más calidad y eso le hace ser mejor", subrayó.

"El Atlético me gusta mucho y sólo tengo palabras de elogio para un grandísimo equipo y un magnífico entrenador. El calendario ha sido así, nos habría gustado enfrentarnos en otras fechas, pero será un partido bonito, interesante y muy difícil", prosiguió Bordalás.

El entrenador del Getafe confirmó que el once que disponga "se puede parecer" al que dispuso en el último amistoso victorioso ante el Atalanta italiano. "Tengo a casi todos disponibles y la base de ese partido son jugadores importantes que llevan tiempo y se conocen para afrontar este partido tan complicado", admitió.

"Tener a la base de lo que fue el once durante la temporada pasada lógicamente tranquiliza y simplifica todo. No dejamos de ser conscientes de que este año no es como el pasado, estamos inmersos en tres competiciones y es un desgaste extraordinario y necesitamos una plantilla en número y calidad lo más competitiva posible porque la exigencia será alta", remarcó el de Alcoy, que confirmó que siguen trabajando "para apuntalar" el equipo y "no dar toda la responsabilidad a un grupo exclusivo de jugadores".

Finalmente, Bordalás aseguró con ironía que no le sorprendía "nada" tras conocer que finalmente no habrá indulto federativo para los sancionados por cinco amarillas de la última jornada del año pasado, por lo que no podrá contar con Maksimovic. "Cuando me avisaron ya dije que hasta que no lo viese no lo creía", sentenció.