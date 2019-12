Bordalás: "Siempre jugamos para ganar y ante el Krasnodar no será una excepción"

Publicado 11/12/2019 16:41:30 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, descartó que puedan especular con jugar al empate este jueves en la visita del Krasnodar en la última jornada de la fase de grupos Liga Europa, y dejó claro que siempre juegan "para ganar" y que deben aprovechar esta oportunidad "con todo" porque no saben cuando volverán a jugar competición europea.

"En mi carrera como técnico, nunca pensé ni afronté un partido para cosechar un empate. Nunca les he dicho a mis jugadores eso ni preparamos un partido para empatar, jugamos siempre para ganar y ante el Krasnodar no va a ser una excepción, aunque somos conscientes de que enfrente tendremos un gran rival", expresó Bordalás este miércoles en la rueda de prensa previa al choque ante el equipo ruso, frente al que le vale un punto para pasar a los dieciseisavos de final.

El preparador 'azulón' aseguró que su equipo está "bien, motivado y, trabajando bien", y pese a que están en un "buen momento" no quiere que esto les relaje. "Todos estamos con una ilusión bárbara ante este importante partido, que no es uno más, pero les digo a los jugadores que los buenos momentos también se acaban", advirtió.

Por ello, tras tres victorias seguidas, pidió no dejar de hacer "lo que haces habitualmente" para no perder "un poco la perspectiva". "La inercia no te lleva, te lleva el trabajo. El equipo está con confianza y sabe que lo tiene que hacer para ganar", recalcó.

El alicantino consideró "un éxito" llegar a este partido con las opciones intactas de clasificación . "Les digo a los jugadores que no sabemos cuando vamos a volver a tener una oportunidad como esta y que debemos ir a por ella con todo porque hay equipos con más posibilidades que el Getafe que no juegan en Europa cada año", subrayó.

Del mismo, Bordalás remarcó que "para nada" sería un fracaso no clasificarse. "El equipo siempre ha respondido en esta competición y no hemos hecho un partido malo. Somos un equipo humilde, aunque ambicioso", puntualizó.

El técnico del conjunto madrileño alabó el tener "un gran grupo con muchos chicos que quieren crecer, ser mejores cada día y que creen en el trabajo" y que ahora están en el "buen camino". "Pero queremos más y seguir creciendo, como técnico tengo que inculcarles que no podemos conformarnos ni vivir del pasado o del último fin de semana, que tenemos que trabajar con la misma humildad", insistió.

Además, no dio pistas sobre su once y sobre si rotará mucho porque "juegue quien juegue dará la cara y absolutamente todo", y no olvidó que aunque el vestuario se centra "en lo deportivo únicamente", con el pase ganan todos porque "hay también ingresos económicos importantes".

Finalmente, Bordalás habló del Krasnodar, "un rival importante y que también quiere pasar". "En la previa de la Champions perdió en su casa con el Oporto y luego en la vuelta fue capaz de ganar 2-3", avisó, sin darle importancia a la baja de Ari. "Es un grandísimo jugador y una baja importante, pero no les quita potencial. No podemos pensar en una baja, el Valencia tenía ocho y ganó en un campo difícil. Pensamos en el conjunto y en que nosotros hagamos un gran partido", sentenció.