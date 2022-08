Borja Mayoral: "Creo que sí hubiera tenido minutos en el Real Madrid"

El delantero se decantó por el Getafe porque quería "más protagonismo" y "tranquilidad"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delantero del Getafe Borja Mayoral señaló este jueves que "sí hubiera tenido minutos" en el Real Madrid, pero finalmente se decidió a cambiar de aires y recalar en el club del sur de la región para tener "más protagonismo", "confianza" y "tranquilidad".

"Las temporadas son muy largas y yo creo que sí hubiera tenido minutos, pero sentía que tenía que venir al Getafe. Voy a tener más protagonismo y eso es lo que busco", afirmó el delantero, de 25 años, sobre su salida del conjunto merengue en la rueda de prensa de su presentación como 'azulón'.

Mayoral reconoció que sí se vio como delantero del Real Madrid para la próxima temporada, porque "tenía contrato y estaba entrenando con ellos", aunque confesó que tuvo "poca conversación con Ancelotti". "Mi deseo es estar estable en Getafe, después ya se verá, quiero ir poco a poco. He estado muchos con la presión de tener que hacerlo bien para volver al Madrid y quiero estar tranquilo", añadió sobre una posible vuelta al club blanco.

"No ha sido fácil, el club ha hecho un esfuerzo muy grande para que esté aquí, ojalá que sea un gran año en lo colectivo y lo personal. No hay solo una razón (para fichar por el Getafe). Por lo deportivo, ya estuve aquí seis meses, me siento en casa", explicó.

Para Mayoral, que ya jugó como 'azulón' la segunda parte de la temporada el curso pasado -6 goles en 18 partidos-, era una prioridad volver al Getafe. "Cuando acabé la temporada ya tuve conversaciones para volver aquí. Todos los caminos desembocaban en el Getafe, ha sido largo, pero estoy feliz de estar aquí", insistió.

"Se juntan muchas cosas positivas que llevaba buscando hace tiempo, el Getafe me da estabilidad. Tengo cinco años de contrato y eso me ayudará a coger confianza, tener seguridad a la hora de jugar. Esa estabilidad me va a ayudar mucho y me va a hacer mejor jugador. Buscaba estabilidad y tranquilidad de tener firmado varios años. Quería jugar con más confianza y no con la presión de qué va a pasar el año que viene. Los goles vendrán solos", auguró sobre su nueva etapa.

El futbolista expresó que puede aportar "trabajo en el campo, la calidad técnica, goles, juego en equipo", además de su experiencia en otras ligas. "Puedo demostrar muchas cosas y estoy dispuesto a ello", añadió.

"En el Levante ya jugué con dos delanteros y sí me gusta. Jugar con Enes Ünal me ayudó mucho, nos complementamos muy bien. Ojalá podamos hacer muchos goles", concluyó respecto al sistema que más le favorece como delantero.