Del Bosque: "El Barça tuvo más acierto y de ahí la diferencia en el marcador"

Publicado 28/02/2019 15:05:48 CET

LAS ROZAS (MADRID), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional y exentrenador del Real Madrid Vicente del Bosque apuntó que la diferencia de efectividad fue la que provocó "la diferencia en el marcador" en el Clásico copero de este miércoles entre el equipo blanco y el FC Barcelona, un "gran partido, pero no muy estético" y que prevé diferente al del sábado en LaLiga Santander.

"Fue un gran partido, no muy estético, pero con mucha competición y con momentos en los que dominó el Real Madrid y otros en los que lo hizo el Barcelona, que seguramente tuvo más acierto de cara al gol y de ahí la diferencia en el marcador", expresó Del Bosque, que acudió este jueves a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a apadrinar el 'Clásico de Valores', donde un grupo de personalidades reconocidas del mundo del deporte y de la televisión formaron equipo con personas con discapacidad.

Además, el salmantino no quiso opinar sobre las situaciones de Isco Alarcón y Gareth Bale en el conjunto madridista. "No opino de eso, sería atrevido hacerlo de algo que desconozco", zanjó. "Cuando he tenido que tomar decisiones lo he hecho para la gestión de un grupo, tampoco busco las causas", se limitó a añadir.

En este sentido, recordó que tanto Santiago Solari y Ernesto Valverde "son entrenadores muy capaces y conocen bien lo que es un vestuario y cómo dar solución a cada situación", y mostró su respaldo al argentino. "Creo en su capacidad y lo ha hecho muy bien en el tiempo que ha estado", admitió.

Por otro lado, Del Bosque tampoco cree que haya demasiada responsabilidad sobre el joven Vinicius Jr porque "la edad no es ningún mérito ni ninguna desventaja". "Sólo eres más joven y todos parten en las mismas condiciones para que todos sean importantes", apuntó.

"No se sabe nunca", indicó con una sonrisa de cara al nuevo Clásico que habrá este sábado en el Bernabéu. "Son dos partidos distintos entre dos grandes clubes que ganara uno u otro ayer miércoles fue una gran imagen del fútbol español", subrayó, restando a cualquier polémica arbitral. "Lo que pitara el árbitro, que debe tomar decisiones inmediatas, es lo que vale, y no debemos hablar de cada situación que pasa en cada partido", sentenció.

Finalmente, el exseleccionador resaltó que "todos los equipos españoles que están en la 'Champions' tienen la posibilidad de ganarla y todos representan muy bien fútbol español y su hegemonía en el fútbol europeo" y, de cara a la próxima lista de Luis Enrique, tampoco se atrevió a decir nada salvo que el asturiano "seguro que llevará a los que crean que son los mejores".