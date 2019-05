Del Bosque: "Veo una final de Copa incierta"

Publicado 22/05/2019 12:36:43 CET

"Me alegro mucho por los triunfos de Guardiola, nos representa muy bien al fútbol español"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional Vicente del Bosque afirmó que ve una final de la Copa del Rey "incierta", en la que se enfrentarán este sábado (21:00 horas) el Valencia y FC Barcelona en el Benito Villamarín de Sevilla, y que lo único que pide es que sea una "buena propaganda" para el fútbol.

"El Valencia llega con una buena dinámica y el FC Barcelona está en 'shock' por la eliminación en las semifinales de la 'Champions'. Veo una final incierta, no tengo pronóstico y lo único que pido es que sea una buena propaganda para el fútbol", dijo en la presentación del Campus Vicente del Bosque en el Work Café de Banco Santander de Valdebebas en Madrid.

A pesar de su pasado blanco, Del Bosque no dudó en admitir la superioridad del FC Barcelona en LaLiga Santander. "Claro que ha sido el mejor. Lo ha demostrado con su fútbol y victorias. Ha sido una Liga extraña porque el Madrid se quedó descolgado. Ha habido sorpresas como el Getafe, pero también el Eibar. ¿Bordalás? Seguramente sí, ha sido el mejor entrenador", indicó.

En este sentido, el técnico salmantino expresó su orgullo por el nivel de los entrenadores españoles, especialmente el del Manchester City, Pep Guardiola. "Me alegro mucho por los triunfos de Guardiola como su segundo año en la liga, y porque representa muy bien al fútbol español. Verle a él y a Javi Gracia en una final es un orgullo. Y no digo nada de la trayectoria de Rafa Benítez, o de Machín, aunque éste no haya sido un buen año", comentó.

Por otro lado, envió un mensaje de ánimo al actual seleccionador nacional, Luis Enrique, y pronosticó un prometedor futuro en los banquillos al "ejemplar" Xavi Hernández, que acaba de disputar su último encuentro, y a Raúl González, los "referentes" de una generación dorada del fútbol nacional.

"Raúl ha empezado aprendiendo y formándose. No hay una receta única para ser un buen entrenador, pero iniciarse con esa energía y en el Real Madrid es fantástico. Seguro que, como siempre, logrará lo que se proponga", destacó sobre el exdelantero del Real Madrid, actualmente entrenando en las categorías inferiores de la 'fábrica' blanca.