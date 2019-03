Brasil no puede con una Panamá eufórica

Actualizado 23/03/2019 20:56:44 CET

La selección de Brasil no pasó del empate (1-1) ante una Panamá que logró marcar por primera vez en su historia a la pentacampeona del mundo, un amistoso celebrado este sábado en el Estadio do Dragao de Oporto en el que Tite no pudo contar con Neymar ni Vinicius.

La canarinha encerró a su rival y por ocasiones pudo llevarse la victoria, pero el gol de Paquetá, a centro del jugador del Real Madrid Casemiro, encontró la replica casi de inmediato de Adolfo Machado. El primer gol del equipo canalero contra el gigante sudamericano, de cabeza en un centro de falta.

Sin Neymar, lesionado, ni el debut de un Vinicius que se quedó fuera también por lesión, a Brasil le faltó profundidad y uno contra uno en su puesta a punto para la Copa América de la que será anfitriona este verano. Coutinho tuvo el mismo papel intrascendente que con el Barça, esta vez por jugar muy lejos del área, intentado crear lo que tampoco logró hacer en exceso Arhtur.

El también azulgrana tuvo dos buenas ocasiones, de disparo de fuera del área, antes del gol de Paquetá. Corría la media hora y los de Tite parecían abrir la lata, pero la respuesta inmediata de Panamá dio fe a los de Dely Valdés. Después de hacer historia con su participación en el pasado Mundial de Rusia, Panamá vivía una nueva fecha para el recuerdo en la celebración de Machado.

Richarlison fue quien más lo intentó, buscando el desborde ya en la segunda parte, con un remate al larguero. Tite metió a Everton y Gabriel Jesus en busca del gol pero la precipitación pudo a los brasileños. Panamá se defendió con todo y tuvo un par de salidas para meter el miedo en el cuerpo a su prestigioso rival.

Cummings estrelló un remate al larguero, aunque en fuera de juego, y Fajardo rozó el gol en la última jugada pero su disparo dio en el lateral de la red. Brasil encerró a los panameños y Casemiro también tuvo un par de ocasiones, otro remate al palo y un disparo de falta que salvó el meta rival. El nuevo jugador del Madrid, Militao, remató fuera el último ataque de la 'verdeamarelha'.