Busquets se incorpora al cuerpo técnico del filial del Barça

Archivo - El exfutbolista español Sergio Busquets, en su despedida como jugador del FC Barcelona. - Felipe Mondino / Livemedia / Dpp / Afp7 / Europa P

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Sergio Busquets se incorporó este lunes al cuerpo técnico del Barça Atlètic, filial del conjunto 'blaugrana' y liderado en el banquillo por el brasileño Juliano Belletti, según un comunicado.

"La leyenda azulgrana se integra en el equipo de trabajo de Juliano Belletti para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos al conjunto azulgrana mientras realiza el curso de entrenador", rezó la nota de prensa del club.

Así, Busquets, de 38 años, vuelve al FC Barcelona tres años después de finalizar su etapa como jugador del primer equipo azulgrana, tras 15 temporadas en la entidad catalana. Entonces, en 2023, fichó por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, donde jugó dos temporadas y media antes de anunciar su retirada.

Busquets se formó en La Masia y llegó al primer equipo en la temporada 2008-09, convirtiéndose, con Pep Guardiola en el banquillo, en una pieza fundamental desde el inicio. Así, en esas 15 temporadas, disputó 722 partidos con la camiseta del Barça, el tercer jugador con mayores participaciones de la historia del club.

Su palmarés como azulgrana es de 32 títulos: 9 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Además, con la selección española conquistó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania.

"Ahora, después de haber vivido el fútbol de élite desde dentro durante casi dos décadas, Busquets inicia una nueva etapa en el club de su vida. Su experiencia, sus conocimientos y su forma de entender el juego pasan a formar parte del equipo de trabajo de Juliano Belletti, con el objetivo de contribuir al crecimiento ya la formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana", concluyó el comunicado.