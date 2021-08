Butragueño, sobre Mbappé: "Hay que tener tranquilidad y esperar"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, pidió "tranquilidad" a los seguidores del conjunto blanco al ser preguntado por el fichaje de Kylian Mbappé y reconoció que deben "esperar" acontecimientos.

"No puedo decir nada que no sepáis. Hay que tener tranquilidad y esperar", indicó Butragueño sobre Mbappé en declaraciones a Movistar. "Es lo que puedo decir, y no hay nada más decir", añadió el dirigente del club blanco.

Preguntado por el sorteo de la Champions, donde los blancos comenzarán contra el Inter, el Shakhtar y el Sheriff Tiraspol, que debuta en la competición, el 'Buitre' recordó que en esta competición "no hay cenicientas". "Tenemos que estar preparados para estos seis partidos, no hay partido fácil y sabemos que debemos estar al máximo nivel", indicó.

"El objetivo es lograr el primer puesto del grupo, pero sobre todo clasificarnos. La idea es volver para el sorteo de octavos. Si estamos a nuestro nivel nosotros confiamos plenamente en nuestros jugadores y podemos competir contra cualquier equipo. Con el máximo respeto y conscientes de las dificultades, pero lo que importa es que nosotros estemos bien", dijo sobre las posibilidades en el grupo D.

"Sabemos bien lo que significa jugar contra el Inter, y San Siro; el Shakhtar ya nos generó muchos problemas el año pasado, y el Sheriff tendrá un nivel de motivación máxima enfrentándose a nosotros. Pero repito, si nosotros estamos a todas las exigencias y estamos bien tenemos que ser optimistas", espetó.

Por último, Butragueño dijo que están "deseando que se produzca" la vuelta del público al Santiago Bernabéu porque "los jugadores juegan para ellos" y destacó la "responsabilidad" que tiene el club merengue cada vez que arranca una Champions. "El matrimonio que tenemos con esta competición tenemos que mantenerlo vivo y dar lo mejor de nosotros para que el prestigio del Real Madrid siga creciendo", finalizó.