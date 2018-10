Calleja: "Mi delantera no la cambio por ninguna"

Publicado 17/08/2018 17:12:27 CET

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha asegurado que no cambia su delantera, a la que se ha unido este viernes el colombiano Carlos Bacca, "por ninguna", ya que es "una de las mejores" de LaLiga Santander, y ha deseado ver un equipo "atrevido y valiente" este sábado en el debut en LaLiga Santander ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica (20.15 horas).

"No la cambio por ninguna. Tenemos jugadores de una enorme calidad, experiencia, que han demostrado durante toda su carrera de lo que son capaces. Trabajan tanto con balón como sin él para el equipo", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

En este sentido, afirmó que Bacca "aporta gol, chispa, experiencia". "Es un jugador importante en lo deportivo y en el vestuario. Está con nosotros para reforzarnos y tener una de las mejores delanteras de la competición", advirtió.

Aunque en el club están "abiertos a cualquier movimiento", el técnico madrileño se mostró satisfecho con la plantilla de la que dispone. "Estoy muy contento con la plantilla, con la cantidad de variantes; podemos jugar por dentro, tenemos jugadores que nos pueden dar profundidad, muchísimas alternativas. Estoy muy orgulloso de la plantilla que se ha confeccionado para esta temporada", indicó.

Sin embargo, explicó que la posición de mediocentro es, quizás, la que ofrece menos posibilidades. "El centro del campo quizás sea la posición en la que menos jugadores tenemos a disposición para afrontar tres competiciones. Estamos a la espera de recuperar a Bruno y a Javi Fuego. Quizás sea el hándicap que tenemos", reconoció, abriendo la posibilidad de "reconvertir" futbolistas. "Jugadores hay, a algunos habría que reconvertirlos. Una cosa que destacaría de la plantilla es la polivalencia que tiene", dijo.

Además, aseguró que no les pesará en exceso la marcha de Samu Castillejo al AC Milan. "Tenemos tantos jugadores que desequilibran que no lo tenemos que echar de menos. Si le echamos de menos es porque no estamos bien. Quiero que nuestros laterales sorprendan, tienen un papel importantísimo en nuestro esquema de juego", indicó.

"Hemos invertido dinero en jugadores de nivel. Para que puedan venir, tiene que haber salidas y un equilibrio en lo económico. Son grandes jugadores que se van para que nosotros podamos tener a los jugadores que han venido. Les deseo lo mejor, lo han dado todo, pero ha tocado cambiar", añadió sobre las salidas del equipo.

"ESPERO VER UN VILLARREAL ATREVIDO, VALIENTE"

Por otra parte, Calleja se mostró ilusionado con el comienzo de LaLiga Santander ante la Real Sociedad. "Se ha hecho larga la espera. Estamos con mucha ilusión y muy motivados para este primer encuentro de Liga", subrayó.

"Espero ver un Villarreal atrevido, valiente, que dominemos, un equipo que demuestre que quiere llevar la iniciativa, que en casa demuestre que quiere marcar muchos goles pero fuera de casa, también. Un equipo que ilusione, que gane y que juegue bien al fútbol", continuó.

A pesar de que tiene "clarísimo" el once titular, el preparador del cuadro castellonense no desveló si en él estará el recuperado Santi Cazorla. "Está preparado para ser titular. Le veo bien, me da confianza para jugar 90 minutos. Cabe la posibilidad de que juegue de titular", recalcó.

Calleja destacó también el trabajo defensivo desarrollado por el equipo en la preparación. "Una de las cosas que más me han gustado en pretemporada es la defensa en campo contrario. Creo que estamos presionando bien, hemos robado muchos balones; la mentalidad es que cuando lleguen a nuestro campo hay que multiplicarse, ser sólidos para no tener fisuras, ganar dominando todas las situaciones", expuso.

Sobre su rival del sábado, Calleja apuntó que es "un gran equipo con una gran plantilla" y con un entrenador "que le está dando un carácter muy competitivo". "La Real Sociedad tiene una plantilla de mucha calidad, de mucho nivel, y es una buena prueba para este inicio de Liga", prosiguió.

"Ha cambiado algunos comportamientos; quizás ahora tenga un poco menos el balón, es un equipo más vertical, con mucho juego por fuera, en el centro del campo tiene jugadores que le dan mucha consistencia. Va a ser un rival que se supone que también va a estar peleando por los puestos europeos", analizó.

En otro orden de cosas, el entrenador del 'submarino amarillo' habló del estreno del VAR. "Es muy positivo, me está gustando mucho. El acierto es casi del cien por cien. Viene a formar parte del fútbol para mejorar", dijo, antes de concluir valorando el hecho de que algún partido de LaLiga Santander se vaya a jugar en Estados Unidos. "Choca, es algo inesperado. Esperemos que sea para el bien del fútbol y no se quede todo en ganar dinero, que sea para que la Liga se expanda. A mí me pilla de nuevas. Si toca, nos adaptaremos a ello; hasta ahora estaba a gusto con cómo venía haciéndose", finalizó.