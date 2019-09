Calleja: "Esperamos que el Barça no corte su racha de goles encajados"

Publicado 23/09/2019 17:58:02 CET

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha manifestado este lunes que espera un duelo "bonito" este martes en el Camp Nou, frente a un FC Barcelona que no cree que esté tocado pese a su inicio irregular en LaLiga Santander, y ha asegurado que intentarán hacer daño a los de Ernesto Valverde y que los catalanes no corten su mala racha defensiva.

"Espero que quien vea el partido vea un buen encuentro, que nosotros sigamos defendiendo como hasta ahora, y buscando nuestras armas para hacer daño al Barcelona y que no corten esa racha en contra de goles encajados", manifestó en rueda de prensa.

Los blaugrana suman los mismos doce goles a favor que el Villarreal, diez de ellos en dos partidos en el Camp Nou, y nueve en contra, un aspecto en el que Calleja quiere incidir. "Espero un partido bonito para el espectador, nos enfrentamos dos equipos que buscamos el gol y la portería contraria, llevamos muchos goles y no vamos a renunciar a ello, cada uno a su manera", comentó.

Pero, pese a las dos derrotas y un empate lejos de Barcelona, no ve al equipo blaugrana mal. "Es verdad que seguro que hubiesen deseado empezar de otra manera, pero donde están perdiendo puntos es fuera de casa. En su estadio llevan dos victorias, diez goles, y demuestran la calidad que tienen. Va a ser un partido muy difícil, llegamos con buenos resultados y con confianza pero sabemos que es el Barcelona, no cualquier equipo", avisó.

"Será un partido muy diferente al de las últimas jornadas. Basan su juego en la posesión, tienen el balón, y grandes individualidades. Te exige estar perfecto para sacar algo positivo. Saldremos con un equipo competitivo", reiteró en este sentido.

"El Barça tiene muchos partidos a sus espaldas, lo que espero es un Barça con muchos argumentos para jugar como sabe. Tienen experiencia y seguridad, llevan jugando a lo mismo muchos años y son capaces de darle la vuelta a la situación en cualquier momento, queda mucha Liga y tienen mucho talento. Al final estarán luchando por todos los títulos", auguró.

Pese a todo, ve a su equipo preparado para asaltar el feudo blaugrana. "Me está gustando cómo está jugando el equipo estas últimas jornadas, y desde el principio también, pero está más equilibrado en todo. Las líneas del equipo se mantienen más juntas, hay menos espacios y un mayor rigor táctico. Eso nos hace dominar o por lo menos tener más posibilidades de ganar los partidos", detalló.

En este sentido añadió que la mejor defensa es un buen ataque. "Si nosotros atacamos bien, vamos a defender bien. Si hacemos daño cuando vayamos a campo contrario, el equipo coge confianza y es más valiente y defiende mejor. Si te desesperas, llega la prisa y cometes errores. Pero si estás organizado y consigues hacer daño al rival, te llegan menos", argumentó.

Por último, dejó claro que quiere sacar algo positivo de este partido y que no renuncia a nada, por lo que no hará un once pensando en la siguiente jornada. "No estoy pensando en el Betis sino en el Barcelona, buscando el mejor equipo para ganar el partido. Hay una plantilla con grandes jugadores que se están quedando fuera y que seguro que cuando entren lo harán bien", manifestó.