Calleja: "Es un punto que sabe a poco"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, lamentó no haber podido ganar al Rangers (2-2) en la primera jornada de la Liga Europa y afirmó que es "un punto que sabe a poco", aunque rechazó que sus jugadores tuvieran "exceso de confianza".

"Es un punto que sabe a poco. Empezamos muy bien, pero no conseguimos tener dos goles de diferencia para estar más tranquilos. No supimos matar el partido", analizó el técnico del 'Submarino Amarillo'.

"No ha sido exceso de confianza. Marcar dos goles no han sido suficiente. Tendríamos que haber sentenciado y al no hacerlo, el Rangers empató con dos jugadas que deberíamos haber defendido mejor", dijo en tono crítico.

Además, Calleja reconoció que notaron "la salida de Funes Mori". "Nos estaba aportando mucho físicamente en el centro del campo. Tuvo que dejar el partido y el equipo lo notó. Es el primer partido y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Queda mucho por delante en esta Liga Europa. Este partido nos tiene que servir para aprender. No se puede perdonar. Deberíamos haber sumado los tres puntos", comentó.

"De cara al domingo ante el Valencia buscaremos los tres primeros puntos en nuestro estadio. Venimos de ganar en Leganés y ahora toca hacerlo en casa. Estamos utilizando a casi todos los jugadores y creo que es bueno. Necesitamos a toda la plantilla. Hoy ha debutado Samuel Chukwueze, que es un jugador que tiene un gran futuro, pero que debe seguir trabajando", finalizó.