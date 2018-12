Calleja: "Tenemos esperanza de conseguir la clasificación en casa"

Publicado 29/11/2018 23:57:10 CET

MADRID, 29 Nov.

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, aseguró que su equipo mereció la victoria ante el Rangers en la quinta jornada de la Liga Europa y aseguró que mantienen la "esperanza" de conseguir el pase a dieiciseisavos de final en el estadio de La Cerámica.

"Buscábamos ganar, pero no pudo ser. Nos merecimos más. Cuando perdonamos lo terminas lamentando. Dominamos desde el principio a fin y supimos controlar su juego directo", dijo Calleja. "Hicimos casi todo para ganar, pero no lo hicimos y nos vamos con una sensación agridulce. Pudimos conseguir abrir el marcador en la primera parte con varias ocasiones de gol muy claras. No acertamos y eso nos penalizó", comentó.

"En la segunda parte ellos se encerraron porque jugaban con uno menos y nos costó desbordar. Si hubiésemos marcado en la primera parte habría sido un partido muy diferente", comentó el técnico del 'Submarino amarillo', que sigue liderando su grupo con 7 puntos, aunque todos tengan opciones de seguir con vida en la competición.

"Nos vamos con un punto que nos mantiene líderes. Tenemos esperanza de conseguir la clasificación en casa. Hicimos méritos para conseguir la victoria. Dependemos de nosotros y es muy importante. En este grupo hay máxima igualdad. Está todo en un puño. Partimos con cierta ventaja en un partido que será una final. Seguro que el equipo va a responder ante el Spartak de Moscú", concluyó.