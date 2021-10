Calleja: "Vamos sin miedo, creemos que podemos ganar al Barcelona"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, ha señalado que su equipo acude al Camp Nou este sábado sin miedo, con la confianza de haber enlazado dos victorias y con la creencia de poder ganar a un Barça en el que, tras el despido de Ronald Koeman, estará Sergi Barjuan como inquilino interino del banquillo.

"El Barcelona tiene equipo suficiente para salir dela situación en la que están. Vamos con confianza, mucha ilusión y sin miedo. Tenemos que creer que podemos ganar al Barcelona, y creemos", aseguró en rueda de prensa.

Pese a ello, reconoció que no será una tarea fácil ganar en un feudo blaugrana que no asaltan desde 2016. "Tenemos un partido complicado. Pero terminar la semana con una victoria sería la 'guinda' y a por ello vamos", señaló confiado tras encadenar dos victorias en LaLiga Santander.

"El Barça no llega en su mejor momento pero hablamos de jugadores internacionales de una calidad enorme y jugamos en su campo", avisó el técnico del 'Glorioso' a sus jugadores. "El partido es muy complicado, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y va a ser difícil", recalcó.

Aún así, sigue enrocado en la confianza de sus jugadores y en poder ganar. "Estamos motivadísimos. Se han producido estos días cambios en el Barcelona y no sabemos cómo les van a sentar. A mí me preocupa el día a día en el Alavés y vamos confiados, con muchas ganas de sumar una victoria y sumar tres seguidas y seguir en la buena racha que llevamos", celebró.

Prevé un partido distinto al que ganó el Rayo esta semana ante los de, entonces, jugadores de Ronald Koeman. "Puedo controlar lo nuestro, después puedo intuir cómo se encuentra el otro equipo. Pero llegan con un entrenador nuevo, juegan en casa, el partido del Rayo no se va a parecer en nada al nuestro", aportó.

En cuanto a Sergi Barjuan, aseguró conocerle y haberse informado bien. "Tenemos gente en el cuerpo técnico que estuvo en el Barça y sabe cómo se trabaja allí. Le ha tocado la oportunidad de estar con el primer equipo y la filosofía del Barça la tiene muy aprendida. El juego desde la base al primer equipo viene siendo el mismo, es una cultura futbolística que tienen y no lo van a cambiar", argumentó.

"Me espero un Barça dominante que tenga mucho el balón, con posesiones y ataques largos. Tenemos que defender muy bien y luego nuestra gestión del balón es fundamental. Cuando nos ponemos por delante, el equipo cuando repliega y sale a la contra se siente seguro", comentó sobre qué tipo de rival espera.

De cara al once inicial, no dio demasiadas pistas. "Intentaremos sacar un once que sea competitivo y luego que los cambios estén mentalizados para el tiempo que les toque jugar y que sepan que son decisivos y determinantes. Habrá algunos cambios", anunció.