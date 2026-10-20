Cámara de Comercio de España y LaLiga impulsarán el emprendimiento entre los alumnos de LaLiga Business School

De izda a dcha: José Antonio Montero e Inmaculada Riera tras las firmal del acuerdo entre LaLiga y la Cámara de Comercio de España - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de España y LaLiga han firmado un convenio de colaboración para, a través del programa 'Impulsa Startup', fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de iniciativas empresariales entre los alumnos de LaLiga Business School, el departamento educativo de la patronal de clubes.

Según informó este martes la Cámara de Comercio en nota de prensa, el acuerdo establece un marco de colaboración "para apoyar la generación, maduración y puesta en marcha de proyectos empresariales impulsados por los estudiantes de LaLiga Business School, mediante actuaciones de formación, asesoramiento especializado, mentoría empresarial, difusión de oportunidades para emprendedores y conexión con el ecosistema empresarial e institucional".

Así, en el marco de esta colaboración, la Cámara de España dará a conocer entre los alumnos de los másteres de LaLiga Business School el programa 'Impulsa Startup', una iniciativa, cofinanciado por el 'FSE+' en el marco del Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social y desarrollada a través de la red de Cámaras de Comercio, que ofrece apoyo a emprendedores con proyectos empresariales innovadores y potencial de crecimiento.

Los participantes podrán acceder, además, a recursos y servicios de apoyo al emprendimiento, como actividades de formación empresarial, asesoramiento para la elaboración de planes de negocio, orientación sobre financiación, mentorías especializadas y participación en jornadas de presentación de proyectos ante potenciales inversores.

Por su parte, LaLiga promoverá programas de apoyo al emprendimiento en sectores vinculados al fútbol profesional y facilitará a sus alumnos el acceso a la información relativa al programa 'Impulsa Startup' para favorecer el desarrollo de proyectos relacionados con el ecosistema deportivo.

El convenio contempla también la posibilidad de desarrollar conjuntamente programas, jornadas, encuentros profesionales e iniciativas de incubación o aceleración de proyectos, así como otras actuaciones orientadas a fortalecer el espíritu emprendedor, la innovación y la creación de empresas en el ámbito del deporte, la industria del entretenimiento y sectores relacionados.

"Hasta la fecha, más de 400 emprendedores han podido avanzar y consolidar sus proyectos empresariales gracias al programa 'Impulsa Startup'. Se han beneficiado del acompañamiento y capilaridad que ofrece, ya que tiene alcance nacional y puede acompañar al emprendedor desde que su idea toma forma hasta convertirla en un prototipo interesante para inversores", apuntó Inmaculada Riera, directora General de Cámara de España.

Por su parte, para José Antonio Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, este acuerdo con la Cámara de Comercio de España permite "acercar" a sus alumnos "herramientas, conocimientos y redes de apoyo que pueden ayudarles a transformar sus ideas en iniciativas empresariales sólidas". "Además, refuerza nuestro compromiso con el impulso del talento y la innovación en torno a la industria del deporte", añadió.

"Las grandes transformaciones de la industria deportiva vendrán de personas capaces de combinar conocimiento, innovación y espíritu emprendedor. En LaLiga Business School trabajamos para que nuestros alumnos no solo encuentren oportunidades profesionales en el sector, sino que también sean capaces de crearlas", advierte Jose Moya, director de LaLiga Business School.

El directivo cree que esta colaboración con la Cámara de Comercio de España refuerza la apuesta de la patronal "por desarrollar el talento que liderará los proyectos, empresas y soluciones que marcarán el futuro del deporte."

"Con esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con el emprendimiento, la mejora del tejido empresarial y el apoyo a nuevas iniciativas empresariales, contribuyendo a acercar los recursos de apoyo a la creación de empresas al talento formado en el ámbito de la gestión deportiva", sentenció la Cámara de España.