Canales: "Hubo un momento en que sí sentí que venir a la selección ya no era un objetivo"

Publicado 19/03/2019 14:32:27 CET

LAS ROZAS (MADRID), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Betis Sergio Canales reconoció que es "un premio" estar entrenando con la selección absoluta después de "todo el trabajo" que le costado y admitió que, aunque ahora "es una gran oportunidad" y dará el "200 por cien", en algún momento sintió que ir con 'La Roja' "ya no era un objetivo".

"No pensé en qué ha pasado sino dejar de pensar en ello. Siempre tuve la ilusión, pasé por todas las inferiores, pero hubo un momento que sí sentí que ya no era un objetivo y dejé paso a otros objetivos que eran prioridades. Una vez cumplidos, recuperar, coger continuidad e intentar volver a un buen nivel, que lo he recuperado con muchas expectativas", señaló Canales este martes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así, tras reconocer que perdió un poco la esperanza por debutar con la absoluta, sabe que la llamada de Luis Enrique es "un premio enorme después de todo el trabajo" que le ha costado llegar hasta aquí. "Es un sueño cumplido. Cuando lo veía en todos los lados, tenía más expectativas que otras veces. Enfadarse por no venir aquí, a la selección campeona de Europa y del mundo...", aclaró el cántabro. "Voy a dar el 200 por cien, disfrutar de esto es una maravilla", añadió.

"Cuando me enteré se lo comenté a mi mujer y mis padres, fue un momento feliz para mí y para la gente que tengo alrededor, la gente que ha trabajado diariamente conmigo. La felicidad y la ilusión que me transmitieron ha sido algo increíble. Muchas veces lo que más valoro es la gente con la que me quedo. Todas esas experiencias me hacen madurar y esta es una de ellas, ha sido maravilloso por cumplir un sueño", explicó sobre el momento de la llamada a la selección.

Canales siempre se sintió un jugador "técnicamente bueno" y ahora nota que ha dado "un paso más" en su carrera. "El haber superado todo y encontrarme bien físicamente me ha dado un plus, me encuentro más maduro para hacer otras tareas, defensivamente, con el balón, superando líneas... Estoy en una fase que me encuentro en muchas posiciones muy cómodo, y eso es muy importante para un futbolista", subrayó el verdiblanco.

"Siempre cuando me paraba a pensar y a hacer análisis, vi que después de cada lesión he sido un jugador diferente. Ahora, después de esta evolución me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos y capaz de estar bien colocado. He aprendido mucho, antes me movía por donde veía y ahora entiendo mejor las necesidades del equipo", analizó de cara su evolución a lo largo de su carrera, marcada por las graves lesiones de rodilla.

"QUIERO PENSAR EN GRANDE, PERO TAMBIÉN DISFRUTAR DEL PRESENTE"

Pese a entrar en una lista con ausencias importantes como las de Koke, Isco o Thiago en el centro del campo, el cántabro valora "muchísimo" estar con la selección. "Quiero pensar en grande, pero también disfrutar del presente y el momento, al final me he perdido muchas cosas por pensar en el futuro. Voy a dar lo mejor y la intención es estar aquí todo lo que pueda", manifestó.

Luis Enrique le ha dejado claro que le ve como interior o en banda para venirse hacia dentro. "Tengo la suerte de venir a un equipo que quiere la pelota y que está en continuo movimiento con el balón", recalcó.

"Desde el primer momento nos ha transmitido que queremos ser protagonistas y vamos a salir a ganar los partidos. Noto ilusión en el vestuario y ganas por empezar esta fase de grupos. Es importante empezar a demostrar que queremos ser favoritos y queremos ir a por la Eurocopa", prosiguió.

El bético es una de las ocho novedades de la lista, siete tras la baja de Fabián Ruiz. "Hemos venido bastante gente nueva y el grupo que me he encontrado siempre me han hablado bien, soy nuevo pero no me siento así, estamos muy integrados. En España hay calidad y gente capacitada para estar aquí. Tenemos que aprovechar estas oportunidades y dar el máximo, representamos mucho y sabemos de la importancia", prosiguió.

Por último, alabó la "exhibición que dio Messi" el domingo ante su equipo, el Real Betis. "La vio todo el mundo, es un jugador diferente. Intentamos hacer nuestro partido, pero hizo ese gol, siempre aparece y resuelve el partido", finalizó Canales, que opinó que prefiere "venir con la selección que salir ovacionado de un campo rival".