Capello: "Cristiano ha despertado al resto de jugadores de la Juventus"

Publicado 18/02/2019 16:23:14 CET

MÓNACO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador italiano Fabio Capello prevé un duelo "interesante" entre el Atlético de Madrid y la Juventus en los octavos de final de la Liga de Campeones y advirtió del impacto positivo que ha tenido Cristiano Ronaldo en el equipo 'bianconero' porque "ha despertado al resto" y porque su actitud "es un ejemplo positivo" para una plantilla que ganaba "fácil" antes de su llegada.

"Será interesante porque la Juventus ha recuperado la defensa, sobre todo a Chiellini, y el Atlético, aunque no está en el 'top' de su nivel, tiene a Simeone que consigue que los jugadores lo den todo", advirtió Capello ante la prensa antes de acudir a la Gala de los Premios Laureus de este lunes en Mónaco.

El exentrenador del Real Madrid remarcó que los rojiblancos "son más peligrosos cuando juegan al contragolpe" y se deshizo en elogios hacia Antoine Griezmann. "Es muy bueno, inteligente, con muchísima calidad, peligrosísimo. Trabaja mucho para el equipo y también mete goles, que no es algo fácil de encontrar en un jugador. Quedarse en el Atlético ha sido bueno para el club y para él", admitió.

"Traer a Cristiano ha servido para despertar al resto de los jugadores de la Juventus y ha ayudado a que muchos mejoren", subrayó sobre el delantero portugués y su llegada a la 'Vecchia Signora'. "Ha sido muy importante para la Juventus porque tener a un jugador 'top' que entrena todos los días y se cuida mucho es un ejemplo para un equipo que ganaba fácil. Se ve que quiere ganar la 'Champions' con la 'Juve'", añadió.

Capello ve al de Madeira "muy bien y muy decidido". "Es inteligente y ha entendido rápido cual es el sistema de marcaje en Italia. Ya vimos el otro día que quiere marcar a toda costa y ya ha vivido con el Real Madrid el derbi ante el Atlético y seguro que siente este partido de forma particular. La gente todavía le ve como jugador del Real Madrid y el ambiente será duro para él", advirtió.

Sobre Diego Pablo Simeone y Massimiliano Allegri, dejó claro que "son inteligentes los dos". "Me gustan los entrenadores así y no los que tienen un esquema y no se mueven de él. Conocen a sus jugadores, estudian al contrario y saben de donde viene el peligro y donde tienen los puntos débiles porque conociéndolos puede ganar. No siempre puedes ganar jugando bien", aseguró. "La calidad es la calidad y es la que marca la diferencia, hay otros que piensan que son los esquemas", puntualizó.

El italiano tiene claro que el principal favorito para la 'Champions' "es el City", mientras que piensa que a la 'Juve' no le ha faltado "nada" para haberla ganado estos últimos años. "Ha jugado dos finales y para eso necesitas tener jugadores y entrenadores buenos porque no se llega fácil. Este año esperemos que llegue y que gane", comentó.

"El PSG ganó al United con muchos centrocampistas y defensas y un delantero, que fue el que marcó la diferencia", apuntó tras la victoria del equipo francés en Old Trafford sin Neymar ni Cavani. "Será interesante cuando juegue con tres delanteros y los centrocampistas tengan que defender", sentenció con una sonrisa.