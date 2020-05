El cardiólogo Valentín Fuster, ponente de lujo en las jornadas médico-científicas de la RFEF

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El cardiólogo españoñl Valentín Fuster ha sido el gran protagonista este sábado en las jornadas virtuales médico-científicas organizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las cuales fueron inauguradas por su presidente Luis Rubiales.

Más de mil participantes han tenido las jornadas, "todo un éxito de convocatoria y una oportunidad única de intercambio de conocimientos que se ha desarrollado entre el jueves, 21 de mayo, y este sábado 23 de mayo", informó la RFEF.

En la segunda y definitiva sesión de jornadas fue la doctora Helena Herrero, presidenta de la Comisión Médico-Científica de la RFEF, la encargada de abrir el encuentro, destacando que "jamás habíamos vivido una situación como esta, por eso es tan importante este foro de conocimiento antes de la vuelta de la competición deportiva".

Por su parte, el prestigioso doctor Valentín Fuster, director del Instituto Cardiovascular y "Physician-in-Chief" del Mount Sinai Medical Center de Nueva York, editor jefe del Journal of the American College of Cardiology (JACC) y premio Príncipe de Asturias, presentó su ponencia con una sentencia: "La enfermedad nos ha hecho humildes a todos", antes de exponer cómo están las fases de estudio y tratamiento de los pacientes de COVID-19 en su hospital.

"Vamos ya sabiendo qué tipo de tratamiento puede ser el adecuado y en qué momento. La enfermedad es dramática, pero debemos tener calma", sentenció Fuster antes de la intervención del doctor Adolfo García Sastre, de la School of Medecine Mount Sinaí (Nueva York), que habló del trabajo de desarrollo para posibles vacunas para el virus, después de hacer un recorrido por las etapas de desarrollo del COVID-19.

Por su parte, Jordi Cano, profesor Asistente de Inmunología y Ciencias Oncológicas (Icahn School of Medicine at Mount Sinaí, Nueva York, USA) explicó los tipos de tests que se están usando para detectar el virus, así como los más eficaces a futuro para su realización entre los deportistas.

El doctor Juan Morales, cardiólogo en Ripoll y Prado Sport Clinic Centro Excelencia FIFA habló de los efectos del virus en los sistemas inmunológicos y cardiovasculares de los futbolistas y fue Luis Rubiales quien inauguró estas jornadas. "Los capitanes en los equipos son ahora los sanitarios", apuntó el máximo mandatario del fútbol español que, además, hizo hincapié en el gran poder de convocatoria de estas jornadas.