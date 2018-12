Cardoso: "El Barça es un punto de paso que queremos que sea positivo"

Publicado 21/12/2018 17:09:57 CET

"Para poder ganar hay que llegar al límite individual y colectivo"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Miguel Cardoso, ha calificado la visita de este sábado al Camp Nou como un "punto de paso" que para nada, pase lo que pase, será definitivo en su temporada aunque sí quiere que sea "positivo", por lo que sus jugadores deberán llegar a su "límite" para intentar ganar al FC Barcelona.

"Después del partido del Barça vendrán otros partidos y no vamos a terminar nuestro trabajo allí, es un punto de paso que queremos que sea positivo. Tenemos un plan de juego, y sin quitar nada nuestro debemos hacer cosas para llegar al límite, pero hay que tener tres o cuatro cosas en la cabeza ante el Barcelona", manifestó en rueda de prensa.

El portugués augura, no obstante, un partido "difícil". "No lo es sólo para el Celta sino para todo equipo que juega en el Camp Nou. Es importante tener la certeza de ser competitivos, buscar lo mejor y estar al más alto nivel para tener oportunidad de ganar. Cuando se juega contra los mejores hay que llegar al límite en lo individual y colectivo", expresó.

"La ilusión que tengo es poder competir cada partido para ganarlo, estamos llegando a ese momento. Tenemos ganas de hacerlo muy bien, tenemos un conjunto de comportamientos que queremos que sean suficientes. Pero hay que tener respeto, llegar allí y pelear duro. Para llegar hay que dar pasos y mostrar nuestra intención", advirtió sobre cómo llegar a ese límite para intentar sacar algo positivo del feudo blaugrana.

Que lo logren no conllevará de ningún modo copiar el sistema del Betis, que se hizo con el triunfo en Barcelona. "No somos el Betis, que tiene sus armas de jugar, su modo. No tenemos el trabajo que tiene el Betis con su entrenador, pero tenemos nuestro momentos, nuestros jugadores y nuestras valías. He mirado el partido del Betis como también el último del Barça, siempre los miramos", reconoció.

Además, se medirán a un Leo Messi en estado de gracia. "Para mí Leo Messi es, seguro, uno de los mejores jugadores del mundo. No me gusta decir quién es el mejor, me ilusionan mucho jugadores de distintas calificaciones, que les hace estar en el grupo de los mejores. Messi es increíble, no hay nada por decir. Pero ante el Barça, además de a Messi, hay que mirar muchas cosas", admitió.

Sobre el mercado de fichajes, Cardoso aseguró que lo más importante para él es "no perder capacidad". "Quiero que el mercado pase y quedemos íntegros, con los jugadores verdaderamente importantes en el club. Hay puestos en los que no podemos perder jugadores. Mi idea es tener un grupo estable, en construcción, y poder seguir el trabajo hecho hasta ahora", ahondó.

"Tenemos jugadores valiosos que tienen sitio en muchos equipos y hay dinero para pagarlos. Estoy seguro de que el club hará todo lo posible para mantener el bloque hasta final de temporada", comentó sobre la posibilidad de que el Celta pierda a jugadores importantes en enero.