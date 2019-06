Carlos Soler: "Me gusta tener ese rol de ser importante en la Sub-21"

Publicado 15/06/2019 10:44:10 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Sub-21 Carlos Soler no esconde que le gusta tener "ese rol de ser importante" en un equipo donde es uno de los prácticamente fijos para Luis de la Fuente y que a partir de este domingo buscará pelear por el título y el premio añadido de un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene en un Europeo para el que pide aparcar cualquier tipo de presión y "disfrutarlo porque es único".

"En el último Europeo llegué en la última convocatoria y fue un poco de inesperado porque no había ido nunca y fue una gran alegría. En esa selección había un bloque muy bueno, con mucho nombre y muchos ahora están en la Absoluta, y no jugué mucho, un partido, pero fue especial. Ahora llevo dos años, muchos partidos detrás y vengo con más confianza, más hecho, más maduro y me gusta tener ese rol de ser importante", expresó Soler en una entrevista a Europa Press.

El valenciano está preparado para vivir un torneo "diferente" pese a tener ya mucha experiencia con el Valencia, un equipo con "un estilo predeterminado" y "más diferente" al del combinado nacional. "En partidos de club, todos los equipos se conocen y saben lo los puntos débiles y fuertes, y en la Sub-21, sobre todo en la fase de clasificación, los hay menos conocidos, pero ahora en el Europeo son todos igual de buenos", indicó.

El futbolista 'che' ha vivido las etapas con Albert Celades y con Luis de la Fuente, un técnico que "ha seguido la misma línea" que su predecesor. "Nos conoce de antes porque estuvo en la Sub-19 con muchos de nosotros y en las categorías inferiores se sigue un mismo patrón. Quizá le da su toque especial, pero yo encuentro que de antes con Albert a ahora se ha mantenido la misma línea y que vamos en línea ascendente", afirmó.

"Vamos a intentar conseguir el título, pero en este Europeo hay selecciones que bajan jugadores de la Absoluta. Italia tiene buenos jugadores, sobre todo en la línea de arriba, y Alemania también tiene una buena selección, se nota que es un Europeo Sub-21 y además clasificatorio para los Juegos", añadió de cara al torneo en el que debutan este domingo frente a la 'Azzurra'.

Y ese billete olímpico, después de no conseguirse para estar en Río de Janeiro y que será para los cuatro semifinalistas, no obsesiona al grupo. "No hay presión, por lo menos en el grupo no la notamos. Estamos centrados en hacerlo bien el primer partido, luego pensaremos en el segundo y luego en el tercero. Si tienes presión, es peor tanto personalmente como para el grupo, hay que salir con ganas de disfrutar de esto porque es único", comentó Soler.

"Sería bonito y muy especial ganar el Europeo y estar en los Juegos, pero para eso aún queda tiempo", admitió el centrocampista ante un verano del año que viene muy cargado y después de que esta temporada no haya terminado aún para él. "Se está haciendo largo, pero estoy contento porque es una buena señal que se alargue y jugar con la Sub-21 después de una buena temporada para mí y el Valencia", celebra.

Esa extensión de la temporada le hizo acabar "bastante bien de piernas". "Jugué enteros los tres últimos partidos. De cabeza cuesta más, llevo desde el 4 de julio sin parar prácticamente, sólo cuatro o cinco días en Navidad, porque en todos los parones he ido con la Sub-21 y he jugado, y no he podido despejarme. Pero ahora ya estoy centrado con la Sub-21 y cuando sean las vacaciones desconectaré lo que sea", apuntó.

"EL FINAL DE AÑO CON EL VALENCIA ME HA DADO MORAL"

"Un título al final siempre es bueno mentalmente e incluso te ayuda físicamente. Hemos acabado consiguiendo la clasificación para la 'Champions' y la Copa del Rey, y eso me ha dado moral para venir aquí con más confianza y ganas", agregó el centrocampista del Valencia, que llegó a la concentración del combinado nacional del pasado 31 de mayo "con ritmo de competición", mientras que "otros compañeros acabaron antes y estuvieron 12 días inactivos".

Por eso, al principio, el equipo tuvo que "coger un poco esa 'chispa'" de cara al Europeo. "También hemos hecho trabajo físico y táctico para recordar y retomar lo de anteriores convocatorias. Hemos trabajado bien", remarcó el valenciano.

"La 'chispa' es importante y es necesario tener ese punto de activación, pero también es muy importante el tema la cabeza. Algunos de nosotros es verdad que no han jugado mucho, pero al final es una temporada entera, si la juegas estás cansado física y mentalmente, y si no, también cuesta mentalmente. Hay que limpiar un poco la cabeza y salir a disfrutar", puntualizó el internacional.

Finalmente, Carlos Soler, que acaba ciclo con la Sub-21 tras este Europeo, no olvida que la Absoluta tiene en cuenta a sus jóvenes. "Sabemos que muchos de la Sub-21 han ido subiendo y ahora han estado Fabián (Ruiz) y Mikel (Oyarzabal). Es un premio y nos hace a los demás darnos cuenta de que con esfuerzo en nuestros clubes y aquí podemos ir. Ojalá que en algún momento cuando me necesiten me llamen porque sería especial", deseó sonriente.