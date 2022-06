Carlos Tévez se retira con 38 años: "Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, mi padre"

Berlín, 4 Jun. (STATS Perform/dpa/EP) -

El delantero argentino Carlos Tévez ha anunciado este sábado su retirada del fútbol profesional a la edad de 38 años, citando la muerte de su padre como la razón por la que rechazó ofertas para seguir en activo.

"Me he retirado, está confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, incluso de Estados Unidos. Pero ya está, lo he dado todo. Jugar el último año fue muy difícil, pero pude ver a mi 'viejo'. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno", explicó el 'Apache' sobre los motivos de su adiós al fútbol de élite.

El argentino tuvo una carrera brillante, principalmente en Inglaterra, donde destacó en el Manchester United y el Manchester City. Además de su paso por el club de su infancia, Boca Juniors, Tévez también pasó por el Corinthians, el West Ham United, la Juventus y el Shanghai Shenhua.

El delanteró ganó la friolera de 26 títulos en su carrera y está entre los únicos cuatro jugadores argentinos que han ganado tanto la Copa Libertadores de la CONMEBOL, como la Liga de Campeones, levantando el mayor premio del fútbol europeo de clubes con el United en 2008.

Con la Selección Argentina, el 'Apache' marcó 13 goles en 76 partidos, donde disputó dos Mundiales, en 2006 y 2010. En total, el jugador nacido en Ciudadela disputó 607 encuentros a lo largo de su carrera, donde anotó 237 goles y repartió 108 asistencias.